Axios: Τα 6 νησιά του Ιράν που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμα για το “τελικό χτύπημα” του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να εξετάζει μια σειρά από διάφορες επιλογές για στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν, αρκετές από τις οποίες επικεντρώνονται σε στρατηγικά νησιά στον Περσικό Κόλπο κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η σημασία των νησιών του Ιράν προέρχεται από την εγγύτητά τους στο Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο ενεργειακό σημείο συμφόρησης, και σε ορισμένες περιπτώσεις από τον ρόλο τους στη δική του πετρελαϊκή βιομηχανία ή στις στρατιωτικές άμυνες του Ιράν. Η κατάληψη και η κατοχή ιρανικού εδάφους όμως θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχουν επιχειρήσει μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ στον πόλεμο.

Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα ολοκληρωτικό πλήγμα στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χερσαίων και βομβαρδιστικών επιχειρήσεων, λένε πολλοί αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν στον Barak Ravid του Axios.

Οι επιλογές στο τραπέζι περιλαμβάνουν την κατάληψη πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ ή την εισβολή στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Άλλα σχέδια που εξετάζονται περιλαμβάνουν διαφορετικά νησιά στον Κόλπο.

Το Ιράν έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Μια μεγάλη επίθεση των ΗΠΑ δεν θα έπειθε απαραίτητα το Ιράν να σταματήσει τη μάχη και θα μπορούσε να εμβαθύνει τη σπείρα της κλιμάκωσης.

Η θέση και λειτουργία του νησιού Χαργκ

Περίπου 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν, το νησί Χαργκ χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Το νησί περιέχει πόρους γλυκού νερού, οι οποίοι βοηθούν στη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού και των σημαντικών υποδομών του. Το νησί έχει χιλιάδες κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εργάτες πετρελαίου. Τα βαθιά νερά γύρω του επιτρέπουν την προσόρμιση μεγάλων πετρελαιοφόρων.

Ένα άμεσο χτύπημα στο Χαργκ θα μπορούσε να διακόψει γρήγορα τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων ρέει προς την Κίνα.

Η εισβολή και η κατοχή του νησιού θα έθετε τις αμερικανικές δυνάμεις πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός από την συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συζητήσει έναν αποκλεισμό του νησιού ως μοχλό πίεσης για να πείσουν το Ιράν να κλείσει μια συμφωνία.

Το νησί Λάρακ

Το νησί Λάρακ βρίσκεται στο στενότερο σημείο του Πορθμού του Ορμούζ και είναι επίσης ένα βασικό σημείο εξαγωγής για τη βιομηχανία πετρελαίου του Ιράν.

Το Ιράν χρησιμοποιεί το Λάρακ το οποίο διαθέτει ένα δίκτυο καταφυγίων και σκαφών επίθεσης που μπορούν να καταστρέψουν φορτηγά πλοία, για να παρακολουθεί και να διατηρεί τον έλεγχο του στενού.

Η κατάληψη του Λάρακ θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να παρενοχλεί πλοία στο στενό και να τοποθετεί νάρκες, και ενδεχομένως να βοηθήσει τις ΗΠΑ να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στην κυκλοφορία μέσω του στενού. Ωστόσο, το νησί είναι επίσης βαριά οχυρωμένο και θα αποτελούσε δύσκολο στόχο.

Αμπού Μάσα, Μεγάλο Τούνμπς, Μικρότερο Τούνμπς

Το Αμπού Μούσα και τα νησιά Τούνμπς βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο του Στενού του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αν και τα ΗΑΕ διεκδικούν τα νησιά, ο στρατός του Ιράν τα κατέλαβε βίαια το 1971. Τα νησιά χρησιμεύουν ως ιρανικά φυλάκια εξοπλισμένα με πυραύλους, drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης.

Το Πεντάγωνο έχει προτείνει την κατάληψη του Αμπού Μούσα, λένε πηγές στο Axios. Όπως και τα άλλα νησιά, αυτή η κίνηση θα έδινε στις ΗΠΑ στρατηγική λαβή κοντά στο στενό και θα περιόριζε τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες εκεί.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ έγραψε στο X την Τετάρτη ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες υποδηλώνουν ότι «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας χώρας στην περιοχή, προετοιμάζουν μια επιχείρηση για να καταλάβουν ένα από τα νησιά του Ιράν». Ο Γκαλίμπαφ πιθανότατα αναφερόταν στα ΗΑΕ και την αξίωσή τους στο Αμπού Μούσα.

«Εάν αναλάβουν οποιαδήποτε δράση, όλες οι ζωτικές υποδομές αυτής της περιφερειακής χώρας θα στοχοποιηθούν χωρίς περιορισμό από αδιάκοπες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Το νησί Κεσμ

Το Κεσμ είναι το μεγαλύτερο νησί στον Περσικό Κόλπο και βρίσκεται στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν.

Το νησί σε σχήμα βέλους, που βρίσκεται κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αποθηκεύει πυραύλους κατά πλοίων, νάρκες, drones και άλλα επιθετικά σκάφη σε υπόγειες σήραγγες, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές. Το Κεσμ ήταν κάποτε τουριστικός παράδεισος λόγω της φυσικής του ομορφιάς.

Το νησί κυριαρχεί στην περιοχή γύρω από το Ορμούζ, η οποία μερικές φορές περιγράφεται «ως φελλός στο πιο ζωτικό πέρασμα διαμετακόμισης ενέργειας στον κόσμο», αναφέρει το Al Jazeera.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν σε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κεσμ τις πρώτες ημέρες του πολέμου, διακόπτοντας την παροχή νερού στα τοπικά χωριά. Οι ΗΠΑ το αρνήθηκαν.

Με έκταση περίπου 558 τετραγωνικά μίλια, το Κεσμ θα αποτελούσε τεράστιο στόχο και δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις σχεδιαζόμενης επιχείρησης για την κατάληψή του.