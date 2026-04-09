Artemis II: Τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου επιστρέφει στη γη η αποστολή που έγραψε ιστορία

Επιστρέφει τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου η αποστολή του διαστημόπλοιου Artemis II που με το ταξίδι του γύρω από τη Σελήνη κατέκτησε κι αυτή μια θέση στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η προσθαλάσσωση του διαστημόπλοιου είναι προγραμματισμένη για τις 03:07 π.μ. στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 100 χλμ. από την ακτή του Σαν Ντιέγκο, της Καλιφόρνια, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η είσοδος της διαστημικής κάψουλας Orion στην ατμόσφαιρα αποτελεί την πιο κρίσιμη και επικίνδυνη φάση της αποστολής που έκανε τον γύρο της Σελήνης.

Καθώς η κάψουλα διαπερνά την ατμόσφαιρα με περίπου 40.000 χλμ/ώρα, η τριβή θα προκαλέσει θερμοκρασίες έως 2.760°C. Η ασφάλεια των αστροναυτών εξαρτάται από το Avcoat, το θερμικό περίβλημα από στρώσεις ίνας πυριτίου και εποξικών ρητινών, ενσωματωμένες σε κυψελωτό fiberglass, σχεδιασμένο να αποσυντίθεται ελεγχόμενα και να απάγει τη θερμότητα.

Το 2022, δοκιμές προσομοίωσης έδειξαν ότι η θωράκιση Avcoat παρουσίασε απρόβλεπτη αποκόλληση κομματιών, γεγονός που οδήγησε σε αναθεώρηση και ενίσχυσή της. Για να περιοριστεί η καταπόνηση των υλικών, η NASA τροποποίησε την τροχιά και την κλίση επανόδου του Orion. Η NASA διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια του πληρώματος δεν κινδυνεύει.

Η προσθαλάσσωση θα διαρκέσει περίπου 14 λεπτά από τη στιγμή που η κάψουλα θα περάσει το πύρινο φράγμα της ατμόσφαιρας. Η ταχύτητα θα μειωθεί με τη χρήση των μηχανισμών πρόωσης και σειράς αλεξιπτώτων, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες θα παραλάβουν τους αστροναύτες και θα τους μεταφέρουν στο αμφίβιο μεταγωγικό John P. Murtha του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Μετά την επιστροφή, οι αστροναύτες θα μείνουν σε καραντίνα για ιατρικές εξετάσεις και επαναπροσαρμογή στη βαρυτική συνθήκη της Γης, πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

