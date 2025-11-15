Αργεντινή: Κόλαση μετά από εκρήξεις και φωτιά σε βιομηχανική ζώνη: Πάνω από 20 οι τραυματίες
Εμπόλεμη ζώνη θυμίζει η βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή καθώς αλυσιδωτές εκρήξεις προκάλεσαν ας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις.
«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος στην Αργεντινή, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.
Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
This is what's left after the explosion…pic.twitter.com/1PsQRFowyo— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025
Impressionante essa explosão na região de Ezeiza em Buenos Aires. E ainda não se sabe o real motivo, porém as imagens são impressionantes e relatos de muitos feridos. 😱 pic.twitter.com/79XkMo8p0U— mellromao (@mellromao) November 15, 2025
La enorme explosión en Ezeiza a las afueras de Buenos Aires destruyó las ventanas de todas las casas cercanas. Se desconoce el número de heridos o si hay victimas ! pic.twitter.com/pJtu2R04s1— Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 15, 2025
Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.