Αργεντινή: Κόλαση μετά από εκρήξεις και φωτιά σε βιομηχανική ζώνη: Πάνω από 20 οι τραυματίες

|
THESTIVAL TEAM

Εμπόλεμη ζώνη θυμίζει η βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή καθώς αλυσιδωτές εκρήξεις προκάλεσαν ας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος στην Αργεντινή, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Αργεντινή

