Αργεντινή: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα της Β’ Εθνικής ανάμεσα σε παίκτες με μάχες σώμα με σώμα – Δείτε βίντεο

Στον αγώνα ανόδου στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής οι παίκτες των Ντεπορτίβο Μαντρίν και Ντεπορτίβο Μορόν πιάστηκαν στα χέρια, μετά τη λήξη του αγώνα με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στα ημιτελικά ανόδου στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής (στο πρώτο η Μορόν επικράτησε με 1-0) η Μαντρίν νίκησε με 1-0 και πέρασε στον τελικό, λόγω της καλύτερης θέσης που είχε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό που έμεινε δυστυχώς όμως ήταν το ξύλο που έπαιξαν οι παίκτες των δύο ομάδων με την ολοκλήρωση του αγώνα.

Στα video που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται η σφοδρότητα στις μάχες ανάμεσα στους παίκτες. Η κατάσταση στην Αργεντινή ξέφυγε για τα καλά και χρειάστηκε η αστυνομία να επέμβει και να κάνει χρήση χημικών για να διακόψει τις μάχες σώμα με σώμα των ποδοσφαιριστών.

Ahora pelea de los jugadores de Morón CARA A CARA CON LA POLICÍA pic.twitter.com/JHG6boaomN November 16, 2025

Μάλιστα φαίνεται χαρακτηριστικά, ότι οι παίκτες είχαν ένταση και με την ασυτνομία, που έριξε χημικά και σπρέι πιπεριού για να τους απομακρύνει.