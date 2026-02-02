Αρχεία Έπσταιν: Αποκαλύφθηκαν τα ονόματα τουλάχιστον 43 θυμάτων – Ποιοι διάσημοι εμφανίζονται στη λίστα

Η Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη άθελά της αποκάλυψε τα ονόματα τουλάχιστον 43 θυμάτων του Τζέφρι Έπστιν, μεταξύ των οποίων πολλοί ανήλικοι και γυναίκες που δεν είχαν αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά τους, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal. Τα πλήρη ονόματα εμφανίζονται σε δεκάδες έγγραφα, με μερικά να επαναλαμβάνονται πάνω από 100 φορές.

Οι αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση του Epstein Files Transparency Act, που απαιτεί την απόκρυψη των ονομάτων των θυμάτων. Η διαδικασία έχει ήδη προκαλέσει επανειλημμένη αναστάτωση και διαδικτυακή παρενόχληση για τα θύματα.

Η Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη όφειλε να αποκρύψει όλα τα ονόματα των θυμάτων πριν από τη δημοσιοποίηση των εγγράφων. Αντίθετα, σε αρκετά έγγραφα οι αναφορές σε ανήλικα θύματα και προσωπικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις κατοικίας, παρέμειναν ορατές.

Σε έγγραφο του 2016, για παράδειγμα, μόνο ένα όνομα ήταν αποκρυμμένο ενώ τα υπόλοιπα εμφανίζονταν πλήρως, ενώ σε ένα μήνυμα του 2014 η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του θύματος δεν αποκρύφθηκε, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες.

Αντιδράσεις θυμάτων

Οι δικηγόροι των θυμάτων, Brad Edwards και Brittany Henderson, δήλωσαν ότι έδωσαν στη Δικαιοσύνη λίστα με 350 θύματα για να διασφαλιστεί η απόκρυψη των ονομάτων τους. Παρά τις προσπάθειες, η κυβέρνηση απέτυχε να εκτελέσει μια βασική αναζήτηση λέξεων-κλειδιών για να επιβεβαιώσει την επιτυχή απόκρυψη, γεγονός που αναγκάζει τα ίδια τα θύματα να εντοπίζουν τα εκτεθειμένα έγγραφά τους και να ζητούν από τη Δικαιοσύνη να τα επανακρύψει.

Ορισμένα θύματα ανέφεραν ότι η διαδικασία είναι επανατραυματισμός, υποχρεώνοντάς τα να επαναφέρουν στη μνήμη τους την κακοποίηση ενώ προσπαθούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. Η Anouska de Georgiou, μάρτυρας στη δίκη της Ghislaine Maxwell, τόνισε ότι προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης φωτογραφίας της ταυτότητάς της, έγιναν δημόσια, παρά τη συνεργασία της με τις αρχές.

Νομικές Ενέργειες

Η Δικαιοσύνη έχει προσωρινά κατεβάσει ορισμένα έγγραφα και εργάζεται για νέα απόκρυψη των ονομάτων. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Todd Blanche, η υπηρεσία διορθώνει άμεσα κάθε αναφορά σε θύμα που δεν έχει σωστά αποκρυφθεί, ωστόσο οι δικηγόροι ζητούν ανεξάρτητο ειδικό επίβλεψης και πλήρη έλεγχο για να διασφαλιστεί η προστασία των θυμάτων.

Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένη δημοσιοποίηση των ονομάτων μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τα θύματα και εγείροντας ερωτήματα για την ικανότητα της κυβέρνησης να προστατεύει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες σε τέτοιες υποθέσεις.

Διάσημες προσωπικότητες που εμφανίζονται στα αρχεία του Έπστιν

Elon Musk – Οι νέες αποκαλύψεις περιλαμβάνουν ανταλλαγή προσωπικών email με τον Έπστιν, σχετικά με επισκέψεις και συναντήσεις, αν και δεν επιβεβαιώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν. Ο Musk δήλωσε ότι ποτέ δεν συμμετείχε σε «πάρτι Έπστιν» και υποστήριξε τη δίωξη των δραστών.

Bill Gates – Στα έγγραφα υπάρχουν αναφορές σε «συζυγικές διαμάχες» μεταξύ του Bill και της Melinda Gates. Εκπρόσωπος του Gates χαρακτήρισε τις αναφορές «απολύτως ψευδείς».

Richard Branson – Εμφανίζεται σε email και φωτογραφίες με τον Έπστιν σε τροπικό νησί. Δήλωσε ότι η επαφή του με τον Έπστιν ήταν επαγγελματική και παλαιότερη.

Brett Ratner – Ο σκηνοθέτης εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο σπίτι του Έπστιν, δίπλα σε γυναίκες που έχουν λογοκριθεί και στον Jean-Luc Brunel. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε τον Έπστιν.

Andrew Mountbatten Windsor (πρώην Πρίγκιπας Ανδρέας) – Εμφανίζεται σε φωτογραφίες και email που προσκαλεί τον Έπστιν σε δείπνο στο Buckingham Palace. Έχει αρνηθεί τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και είχε διευθετήσει αγωγή με την Virginia Giuffre.

Kathryn Ruemmler – Πρώην νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου και νυν γενική σύμβουλος της Goldman Sachs, έλαβε δώρα από τον Έπστιν. Η ίδια δήλωσε ότι η σχέση τους ήταν επαγγελματική.

Howard Lutnick – Πρώην CEO της Cantor Fitzgerald και πρώην συνεργάτης του Trump, είχε επικοινωνία με τον Έπστιν και σχεδίαζε επίσκεψη στο νησί του το 2012.

Steve Tisch – Συνιδιοκτήτης των New York Giants, αντάλλαξε email με τον Έπστιν για ενήλικες γυναίκες και συζητήσεις σχετικά με ταινίες και επενδύσεις.

Melania Trump – Σε email του 2002, συγχαίρει την «G» (πιθανώς Ghislaine Maxwell) για ένα προφίλ του Έπστιν σε περιοδικό.

