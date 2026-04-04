Αραγτσί: Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ζητά τον οριστικό τερματισμό του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε ότι τα αμερικανικά ΜΜΕ παραποιούν τη στάση του Ιράν, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι βαθιά ευγνώμων προς το Πακιστάν και δεν αρνήθηκε ποτέ να επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ.

Δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος του Ιράν είναι η εξασφάλιση των όρων για έναν οριστικό και διαρκή τερματισμό του «παράνομου πολέμου», που επιβάλλεται επί του παρόντος στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί είπε: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι όροι για ένα οριστικό και διαρκές ΤΕΛΟΣ στον παράνομο πόλεμο που μας επιβάλλεται».