Αραγτσί: Η φρεγάτα Iris Dena χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα “χωρίς προειδοποίηση”, θα το μετανιώσουν πικρά οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε σήμερα (5/3) μέσα από μία ανάρτηση στο Χ τις ΗΠΑ ότι χτύπησαν τη φρεγάτα Iris Dena «που μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση».

Ο Αραγτσί σημειώνει πως η συγκεκριμένη φρεγάτα ήταν «καλεσμένη του ινδικού ναυτικού με σχεδόν 130 ναύτες», ενώ τόνισε πως «οι ΗΠΑ διέπραξαν ένα φρικτό έγκλημα στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν και θα το μετανιώσουν πικρά».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια φρικαλεότητα στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν. Η φρεγάτα Dena, επισκέπτης του Ινδικού Ναυτικού με σχεδόν 130 ναύτες, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση. Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά».