Απόπειρα απαγωγής διεθνή επιθετικού της Ζενίτ σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη – Δείτε βίντεο

Σκηνές βγαλμένες από θρίλερ έζησε ο μέσος της Ζενίτ και της Εθνικής Ρωσίας, Αντρέι Μοστοβόι, στην Αγία Πετρούπολη, όταν άγνωστοι προσπάθησαν να τον απαγάγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 23 Οκτωβρίου, άγνωστοι άρπαξαν τον 27χρονο αθλητή από τα χέρια και προσπάθησαν να τον σύρουν μέσα σε αυτοκίνητο, αλλά ο Μοστοβόι κατάφερε να ξεφύγει και αργότερα απευθύνθηκε στην αστυνομία. Τον 27χρονο φέρεται να βοήθησε ένας παίκτης χόκεϊ που εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο.

Δύο ημέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατά του ποδοσφαιριστή, οι ίδιοι δράστες φέρονται να πραγματοποίησαν την απαγωγή του 50χρονου Σεργκέι Σελεγέν, γαμπρού του πρώην προέδρου της Νομοθετικής Συνέλευσης της Αγίας Πετρούπολης, Βιατσεσλάβ Μακάροφ.

As Russia continues to devolve into the 4th century, kidnapping for ransom is again increasing in popularity.



Here in St Petersburg, a group kidnaps the son of state Duma deputy Vyacheslav Makarov, after which he was confined and beaten until cash was transferred. Similar… pic.twitter.com/ij5zuEpNDG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 27, 2025

Όπως ανακοίνωσε η επίσημη εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, Ιρίνα Βολκ, αφού έβαλαν βίαια τον άνδρα στο όχημα, οι συνεργοί του πέρασαν χειροπέδες, πήραν το κινητό του και, απειλώντας τον με πιστόλι, απαίτησαν 10 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 100.000 ευρώ). Ο παθών, φοβούμενος για τη ζωή του, τους μετέφερε 210.000 ρούβλια (περίπου 2.100 ευρώ), υποσχόμενος ότι τα υπόλοιπα χρήματα θα τα έφερνε η σύζυγός του. Σε εκείνο το σημείο, η αστυνομία επενέβη και απέτρεψε τα περαιτέρω.

Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τα εγκλήματα. Ως φερόμενος εγκέφαλος της απαγωγής αναγνωρίστηκε ένας φοιτητής δευτέρου έτους από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αγίας Πετρούπολης.

Στην ανάκριση, οι συλληφθέντες υποστήριξαν ότι η απαγωγή τους είχε ανατεθεί από κάποιον μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Αντρέι Μοστοβόι είναι βασικό στέλεχος της Ζενίτ από το 2020, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Ρωσίας.