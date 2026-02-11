Aποκαλύψεις για τη συντριβή της Air India με 260 θύματα: Σχεδόν βέβαιο ότι ο κυβερνήτης απενεργοποίησε εσκεμμένα διακόπτη καυσίμων

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India τον περασμένο Ιούνιο στο Αμχμενταμπάντ της Ινδίας, που προκάλεσε τον θάνατο 260 ανθρώπων.

Σύμφωνα με δυτικές πηγές, η απενεργοποίηση των διακοπτών καυσίμου του αεροσκάφους ήταν «σχεδόν βέβαιο» ότι έγινε σκόπιμα, οδηγώντας στην τραγωδία λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Το Boeing 787 της Air India με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου συνετρίβη σε κτίριο ιατρικής σχολής 32 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ στις 12 Ιουνίου. Από τους 241 επιβαίνοντες, επέζησε μόνο ένας, ο Βρετανός υπήκοος Βισουάς Κουμάρ Ράμες, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο έδαφος. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν 53 Βρετανοί πολίτες.

Τα ευρήματα των ερευνών και οι υποψίες για τον κυβερνήτη

Την έρευνα έχει αναλάβει το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας, σε συνεργασία με την αμερικανική Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), την Boeing και την κατασκευάστρια των κινητήρων GE Aerospace.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της Air India, Σουμίτ Σαμπαρβάλ, ενδέχεται να απενεργοποίησε τους διακόπτες καυσίμου. Τη στιγμή της συντριβής, ο συγκυβερνήτης Κλάιβ Κάντερ είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο, ενώ ο κυβερνήτης παρακολουθούσε.

Οι ερευνητές φέρεται να διαπίστωσαν ότι ο αριστερός κινητήρας απενεργοποιήθηκε πριν από τον δεξιό. Δεδομένου ότι οι πιλότοι κάθονται στην αριστερή θέση του πιλοτηρίου, το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Σε ηχογράφηση από το μαύρο κουτί, ακούγεται ένας από τους πιλότους της μοιραίας πτήσης της Air India να ρωτά: «Γιατί έκλεισες τους κινητήρες;» με τον άλλο να απαντά: «Δεν το έκανα εγώ». Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν ότι το χειριστήριο του συγκυβερνήτη ήταν σε θέση που υποδήλωνε προσπάθεια ανάκτησης ύψους, ενώ του κυβερνήτη παρέμενε σταθερό.

Αποκλείστηκε τεχνική βλάβη

Αμερικανοί ειδικοί, έπειτα από προσομοιώσεις στο Boeing 787, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν τεχνικά εφικτό να απενεργοποιηθούν και οι δύο κινητήρες ταυτόχρονα λόγω μηχανικής βλάβης. Η ανθρώπινη παρέμβαση – σκόπιμη ή μη – θεωρείται η μόνη λογική εξήγηση.

Μετά από ανάλυση των δεδομένων των δύο μαύρων κουτιών στην Ουάσιγκτον, οι ερευνητές φέρεται να απέκλεισαν το ενδεχόμενο ακούσιου ανθρώπινου λάθους ως αιτία της διακοπής καυσίμου.

Το τελικό πόρισμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μεταξύ 8 και 12 Ιουνίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενδέχεται να προηγηθεί «πολιτική αξιολόγηση» του περιεχομένου του, προκειμένου να αποφευχθούν έντονες αντιδράσεις στην Ινδία. Αμερικανικές πιέσεις και η απειλή επανεξέτασης της αξιολόγησης ασφάλειας της Air India φέρονται να έπαιξαν ρόλο στην πορεία της έρευνας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η τελική έκθεση θα περιλαμβάνει σύσταση για συστηματικό και συνεχή έλεγχο της σωματικής και ψυχικής υγείας των πιλότων.

Ο μοναδικός επιζών και ο αγώνας μετά την τραγωδία

Την ίδια ώρα, ο μοναδικός επιζών, Βισουάς, Κουμάρ Ράμες, δίνει τη δική του μάχη. Σε συνέντευξή του στο BBC, αποκάλυψε ότι πάσχει από σοβαρή διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) και δυσκολεύεται ακόμη και να επικοινωνήσει με τη σύζυγο και τον τετράχρονο γιο του.

«Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι στο δωμάτιό μου και δεν μιλάω με τη γυναίκα και το παιδί μου», δήλωσε. Στη συντριβή έχασε και τον αδελφό του, που καθόταν λίγες σειρές πιο πίσω. «Ο αδελφός μου ήταν το στήριγμά μου», είπε συγκινημένος.

Ο ίδιος περιέγραψε πώς κατάφερε να απεγκλωβιστεί από τη θέση 11A της μοιραίας πτήσεις της Air India και να βγει από άνοιγμα στην άτρακτο, ενώ το αεροσκάφος είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Παρά το γεγονός ότι επέζησε με ελαφρά ορατά τραύματα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονους πόνους σε πόδι, ώμο, γόνατο και πλάτη, ενώ δεν έχει επιστρέψει στην εργασία του.

Οι εκπρόσωποί του υποστηρίζουν ότι, αν και διαγνώστηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) στην Ινδία, δεν έχει λάβει θεραπεία μετά την επιστροφή του στη Βρετανία. Η οικογένειά του, όπως αναφέρουν, βρίσκεται σε κρίση – ψυχική, σωματική και οικονομική – καθώς η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσε με τον αδελφό του έχει καταρρεύσει.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με το τελικό πόρισμα για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφου της Air India να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τις οικογένειες των θυμάτων όσο και για την παγκόσμια αεροπορική κοινότητα.