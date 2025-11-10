Αποχώρησε από τη φυλακή ο Σαρκοζί: Τον παρέλαβε αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν και η Μπρούνι – Δείτε το βίντεο

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), ο Νικολά Σαρκοζί επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, που είχε φτάσει στη φυλακή Sante με την Κάρλα Μπρούνι να επιβαίνει σε αυτό, και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, σύμφωνα με το δίκτυο BFMTV.

Το όχημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας, την αποφυλάκιση του οποίου διέταξε νωρίτερα το εφετείο του Παρισίου, συνοδευόταν από πομπή αστυνομικών αυτοκινήτων.

Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé, il est en route pour son domicile pic.twitter.com/oIX7ZBXFC4 — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως γύρω από το σπίτι του, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισίου, υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ οι γειτονικές οδοί έχουν αποκλειστεί.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί και αρκετοί υποστηρικτές του Σαρκοζί. «Υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί από υποστηρικτές», σχολίασε μια γυναίκα που βρίσκεται στην περιοχή.