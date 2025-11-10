MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αποχώρησε από τη φυλακή ο Σαρκοζί: Τον παρέλαβε αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν και η Μπρούνι – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), ο Νικολά Σαρκοζί επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, που είχε φτάσει στη φυλακή Sante με την Κάρλα Μπρούνι να επιβαίνει σε αυτό, και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, σύμφωνα με το δίκτυο BFMTV.

Το όχημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας, την αποφυλάκιση του οποίου διέταξε νωρίτερα το εφετείο του Παρισίου, συνοδευόταν από πομπή αστυνομικών αυτοκινήτων.

Δείτε βίντεο

Αξίζει να σημειωθεί πως γύρω από το σπίτι του, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισίου, υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ οι γειτονικές οδοί έχουν αποκλειστεί.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί και αρκετοί υποστηρικτές του Σαρκοζί. «Υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί από υποστηρικτές», σχολίασε μια γυναίκα που βρίσκεται στην περιοχή.

Γαλλία Νικολά Σαρκοζί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βορίδης για Σαμαρά: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Roblox: Aθώο βιντεοπαιχνίδι ή ανεξέλεγκτο δίκτυο, που τα παιδιά δέχονται bullying και σεξουαλική παρενόχληση – Αποκαλυπτική έρευνα του Guardian

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Έπαιρνε και “φακελάκια” για ελέγχους πλοίων ο Λιμενικός που συνελήφθη στο Βόλο για ασέλγεια σε δύο ανήλικους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Δρυμιώτης: Στο 12% το κόμμα Τσίπρα, στο 3% ο Σαμαράς στις πρώτες εκλογές αλλά δεν θα το ξεπεράσει στις δεύτερες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Αδιανόητο περιστατικό: Έκλεισαν την Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Άρια Καλύβα για “Πρωινό”: Ακούγονται ύβρεις σε αυτή την εκπομπή, φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε όριο