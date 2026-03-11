Απίθανο βίντεο στην Κίνα: Κοριτσάκι κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων αλμάτων με σχοινάκι στο ένα πόδι

Στον υπόλοιπο κόσμο θαυμάζουμε την ακρίβεια και την τελειότητα με την οποία κάνουν πράγματα στην Ανατολική Ασία.

Το κλισέ αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει ένα μικρό κορίτσι στην Κίνα, η οποία μπήκε στο βιβλίο Guiness, καταρρίπτοντας το ρεκόρ με τα περισσότερα άλματα με σχοινάκι με το ένα πόδι, στον κόσμο.

Το κορίτσι ονομάζεται Χου Γιουμό και είναι αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής. Το ρεκόρ το έκανε τον Αύγουστο του περασμένου καλοκαιριού, κάνοντας 274 συνεχόμενα άλματα σε ηλικία 12 ετών.