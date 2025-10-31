MENOY

 ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Απίθανο γκολ στην Ιταλία: Ήθελε να επιστρέψει την μπάλα για fair play αλλά… σκόραρε από τα 50 μέτρα

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο και άκρως αμφιλεγόμενο περιστατικό σημειώθηκε στον ποδοσφαιρικό αγώνα Τάραντο – Ακουαβίβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της ερασιτεχνικής κατηγορίας Eccellenza.

Το ματς, που έληξε 5-1 υπέρ των γηπεδούχων, επισκιάστηκε από ένα γκολ που σημειώθηκε από τα 50 μέτρα με τρόπο εντελώς ακούσιο, προκαλώντας ένταση και διαμαρτυρίες.

Η φάση εκτυλίχθηκε στο 70ο λεπτό, όταν ένας παίκτης της φιλοξενούμενης Ακουαβίβα έμεινε τραυματίας στο έδαφος και οι συμπαίκτες του έβγαλαν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να επιτρέψουν την είσοδο του ιατρικού επιτελείου.

Όπως ορίζει ο άγραφος νόμος του fair play, κατά την επανέναρξη, ο ποδοσφαιριστής της Τάραντο, Ντερόσα, πήρε την μπάλα από την πλάγια γραμμή και την έδιωξε με δύναμη, με σκοπό να την επιστρέψει στους αντιπάλους.

Ωστόσο, η μπάλα πήρε ύψος, πέρασε πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα, γράφοντας το 4-1 για την Τάραντο με τον πλέον απίστευτο τρόπο.

Το γκολ του Ντερόσα, αν και σαφώς ακούσιο, ήταν απολύτως έγκυρο και ο διαιτητής δεν μπορούσε να το ακυρώσει με το ματς να συνεχίζεται και να ολοκληρώνεται σε σκηνικό έντασης.

Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

