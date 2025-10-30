Απίστευτη γκάφα στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε στην κλούβα με κατάδικους

Μια απίστευτη γκάφα σημειώθηκε στη Λευκωσία, όταν ένας πολίτης βρέθηκε «κατά λάθος» σε «κλούβα» που μετέφερε κατάδικους από τις Κεντρικές Φυλακές στα Δικαστήρια.

Σύμφωνα με το «Cyprus Times», οι αστυνομικοί που μετέφεραν τους κρατούμενους διαπίστωσαν πως είχαν έναν παραπάνω, αφού είχαν φτάσει στα Δικαστήρια.

Ο άνδρας ήταν πολίτης που είχε επισκεφθεί τις Φυλακές και χωρίς έλεγχο τον φόρτωσαν στο υπηρεσιακό όχημα τους κατάδικους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για να ξεκινήσει η μεταφορά, οι αστυνομικοί φώναζαν να βιαστούν οι κατάδικοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο για υποθέσεις τους, πάνω στην αναμπουμπούλα του ο πολίτης δεν κατάλαβε και ανέβηκε στο όχημα.

Όταν έφτασαν στο Εφετείο και τον είδαν να κρατά πλαστική τσάντα χωρίς να φορά χειροπέδες, τον ρώτησαν πως βρέθηκε εκεί, με τον ίδιο να απαντά ότι μπερδεύτηκε ακούγοντας τους φρουρούς να φωνάζουν «επιβιβαστείτε» και ανέβηκε χωρίς να καταλάβει,