Απειλές Σοϊλού για επίθεση: Δεν θα υπάρχει χώρα που να ονομάζεται Ισραήλ, θα αφήσουμε πίσω μας 400.000 μάρτυρες

Ο βουλευτής του κυβερνώντος ΑΚΡ στην Τουρκία και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Σουλεϊμάν Σοϊλού, χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις εναντίον του Ισραήλ σε ομιλία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του Κόμματος ΑΚ στην Κωνσταντινούπολη, Σουλεϊμάν Σοϊλού, συμμετείχε στο εορταστικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Προεδρία του κυβερνώντος κόμματος στο Γκαζιοσμανπάσα και κατά την ομιλία του εκεί μίλησε με σκληρές εκφράσεις για το Ισραήλ.

«Ενώ εμείς γιορτάζουμε, άμαχοι χάνουν τη ζωή τους στη Γάζα, στο Μαστζίντ αλ-Ακσά και στο Λίβανο. Βλέπουμε ότι 165 κορίτσια έχουν σκοτωθεί στο Ιράν», είπε ο Σοϊλού, προσθέτοντας ότι τα γεγονότα αυτά υποδεικνύουν ένα κοινό σημείο: «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνο ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι μουσουλμάνοι».

Δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιδιώκεται να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Προσπαθούν να σύρουν την Τουρκία σε αυτή τη φωτιά. Ωστόσο, η αποφασιστική και προσεκτική στάση του Προέδρου μας αποκαλύπτει ένα σημαντικό στοιχείο ισορροπίας ενάντια σε αυτές τις παγίδες».

Στο επόμενο μέρος της ομιλίας του, ο Σοϊλού χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις εναντίον του Ισραήλ, επισημαίνοντας τη γεωγραφική εγγύτητα και είπε: «Ίσως δεν το γνωρίζει, αλλά εδώ είμαστε γείτονες με το Ισραήλ. Το λέω πολύ καθαρά. Είμαστε στα σύνορα. Ίσως δεν το γνωρίζει, το λέω ξανά, συνορεύουμε», είπε.

Και κατέληξε: «Μιλάς ως γιος αυτής της χώρας, ως άτομο που έχει κρατήσει ζωντανό το μαρτύριο στο μυαλό του από την παιδική του ηλικία. Συνολικά 5 ώρες από το Χατάι μέχρι το Ισραήλ. Θα αφήσουμε πίσω μας 300-400 χιλιάδες μάρτυρες, αλλά με την άδεια του Αλλάχ, δεν θα υπάρχει χώρα που να ονομάζεται Ισραήλ. Δεν θα παραμείνει με την άδεια του Αλλάχ».