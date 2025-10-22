MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Απειλές δέχεται στη φυλακή ο Σαρκοζί – Υπό 24ωρη προστασία ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος είναι από χθες, Τρίτη, φυλακισμένος στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, συνοδεύεται από δύο αξιωματικούς ασφαλείας «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», εξήγησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει στη διάθεσή του «ένα απόσπασμα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτό το απόσπασμα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στο κελί που βρίσκεται δίπλα σε αυτό του 70χρονου Νικολά Σαρκοζί.

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο να διασφαλισθεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές «επιπλέον, προφανώς, όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών». Το απόσπασμα αυτό θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε κοιμηθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές, εξηγώντας ότι η μεταφορά του πρώην προέδρου από την κατοικία του, στο δυτικό Παρίσι, «προς τη Λα Σαντέ», στο νότιο Παρίσι, «έγινε με συνοδεία ώστε να αποφευχθεί να ακολουθήσει την οχηματοπομπή πλήθος από μοτοσυκλετιστές, δημοσιογράφους…».

Γαλλία Νικολά Σαρκοζί Φυλακή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Θοδωρής Αθερίδης για Σαββόπουλο: “Χθες γύρισα στο σπίτι και με πιάσανε τα κλάματα, πήρα ηρεμιστικό για να κοιμηθώ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας: Θεσμική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 33 λεπτά πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός ζώων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: Πολεμήθηκε γιατί είχε διαφορετική άποψη – Θέλουμε τους καλλιτέχνες σύμφωνα με το κοινώς αποδεκτό

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης – Δείτε φωτο