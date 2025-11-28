MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Απαγορεύτηκε η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Ρωσία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η Ρωσία πρόσθεσε σήμερα τη μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch- HRW) στον κατάλογό της με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, γεγονός που ισοδυναμεί με απαγόρευση λειτουργίας της στη χώρα.

Οι ρωσικές Aρχές δεν γνωστοποίησαν τον λόγο της απόφασής τους και η HRW, η οποία είχε ήδη υποχρεωθεί να κλείσει τα γραφεία της στη Ρωσία το 2022, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις εξελίξεις.

Από την έναρξη του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης απαγόρευσε δεκάδες οργανώσεις που επέκριναν την πολιτική του Κρεμλίνου ή τη στάση της Μόσχας σε αυτήν τη σύρραξη.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και επιχειρεί στο εξωτερικό, ερευνά και δημοσιεύσει εκθέσεις σχετικά με παραβιάσεις που διαπράττουν οι κυβερνήσεις και οι ένοπλες δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επανειλημμένες καταγγελίες

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει.

Στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων» οργανώσεων φιγουράρουν, μεταξύ άλλων, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ WWF και Greenpeace, ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς Transparency International και το Ίδρυμα Elton John για τη μάχη κατά του AIDS.

H ένταξη σε αυτόν τον κατάλογο σημαίνει επίσης πως κάθε πρόσωπο που εργάζεται για την οργάνωση ή της στέλνει δωρεές κινδυνεύει με διώξεις στη Ρωσία.

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Άννα Ζηρδέλη: Μου αρέσει να κοιτάζω τα νούμερα τηλεθέασης, δεν δουλεύω για την ψυχή της μάνας μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πρέβεζα: Κατολίσθηση βράχων προκάλεσε διπλή σύγκρουση οχημάτων – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία εμποροϋπαλλήλων σήμερα για την Black Friday

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Είναι απογοητευτικό – Πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παρακάτω