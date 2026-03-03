MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει η Γαλλία στην Κύπρο 

|
THESTIVAL TEAM

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σχετική ενημέρωση σήμερα τα ξημερώματα από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε χθες, Δευτέρα, δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά. Αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

“Το πάρτυ της ζωής μου” με την Ελένη Ράντου έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: Το απρόοπτο περιστατικό στην παιδική χαρά μπροστά στον γιο της – “Mου είπε ότι θα καλέσει το 100”

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ευγενία Λιμαντζάκη: Μου συστήθηκε να διακόψω την δίδυμη κύηση – Κινδύνευε και η δική μου η ζωή και των παιδιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο Τσέχος που προκάλεσε την καραμπόλα με θύμα τον 24χρονο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

IDF: Χτύπημα εναντίον ανώτερου στελέχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό