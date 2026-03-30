Ανταλλαγή πληγμάτων Ρωσίας- Ουκρανίας: Νεκροί τρεις άμαχοι Ουκρανοί, ανάμεσά τους και ανήλικος

Αεροπορικός βομβαρδισμός στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τρεις άμαχους, ανάμεσά τους αγόρι 13 ετών, και τραυμάτισε άλλους δεκατρείς χθες Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς οι επιθέσεις της Ρωσίας κοντά σε μέτωπα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, χρησιμοποιήθηκαν βόμβες «ολίσθησης» στον βομβαρδισμό της Κραματόρσκ, που γίνεται συχνά στόχος στον πόλεμο που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.

Επλήγησαν επίσης μεταξύ άλλων οι πόλεις Ολεξίιβο-Ντρουζκίφκα -σε μικρή απόσταση από την Κραματόρσκ- και η Σλοβιάνσκ, βορειότερα.

Η Κραματόρσκ και η Σλοβιάνσκ βρίσκονται σε αυτή που έχει βαφτιστεί «ζώνη των οχυρών» και θεωρούνται στόχοι κλειδιά στην βραδεία προέλαση των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων προς δυσμάς με σκοπό την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην πόλη Ταγκανρόγκ, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αζοφικής Θάλασσας, ανατολικά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, σκότωσε άμαχο, τραυμάτισε δεύτερο και προκάλεσε πυρκαγιά, εξωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα τους κατοίκους τομέα της πόλης, σύμφωνα με τον Γιούρι Σλιούσαρ, περιφερειάρχη στη Ραστόφ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών εξακολουθούν να ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα μέρα και νύχτα.

