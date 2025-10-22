Ανοίγει ξανά το Μουσείο Λούβρου μετά την κινηματογραφική ληστεία
THESTIVAL TEAM
Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.
Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.
🔴 Le Louvre réouvre ses portes ce mercredi, la galerie Apollon reste fermée après le cambriolage pic.twitter.com/9DlMWRnaaF— LCI (@LCI) October 22, 2025
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιζε κλαρίνο ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση – Δείτε βίντεο
- Φοινικούντα: “Το έγκλημα έχει γίνει λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου” λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
- Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το “Αλεξάνδρειο” η Εθνική μπάσκετ για τον πρώτο αγώνα των προκριματικών του MundoBasket 2027