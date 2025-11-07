Η κυβέρνηση των Σκοπίων, κατά την τελευταία συνεδρίασή της έλαβε την απόφαση για την καταβολή αντιτίμου σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου μέσω του αγωγού προϊόντων VARDAX.

Με την απόφαση αυτή της κυβέρνησης των Σκοπίων, ουσιαστικά επιλύονται όλες οι εκκρεμότητες και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, έπειτα από 12 χρόνια αδράνειας.

Η λήψη της απόφασης, από την μεριά της κυβέρνησης των Σκοπίων, για την καταβολή του αντίτιμου ήταν το τελευταίο θέμα που εκκρεμούσε. Η απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» των Σκοπίων.

Ο αγωγός, μετά το ριζικό του “λίφτινγκ” δύναται να μεταφέρει 2,5 εκατ. τόνους αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (ντίζελ, κηροζίνη και βενζίνη) ετησίως. Εκτιμάται πως θα αξιοποιηθεί κυρίως για την μεταφορά ντίζελ.

Ο αγωγός κατασκευάστηκε το 2002 με ιδιοκτήτρια την εταιρεία VARDAX -στην οποία η HELLENiQ ENERGY κατέχει το 80% και το Δημόσιο των Σκοπίων το 20%- για να συνδέσει τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης με το τότε διυλιστήριο της εταιρείας ΟΚΤΑ (θυγατρική της HELLENiQ ENERGY), στα Σκόπια.

Το 2013, όπως έγινε και με αρκετά άλλα σχετικά «απλά» διυλιστήρια της περιοχής, που είχαν κατασκευαστεί με άλλα κριτήρια την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, κρίθηκε επιχειρηματικά ασύμφορη η συνέχιση λειτουργίας της ΟΚΤΑ ως διυλιστηρίου. Αντ’ αυτού, έπειτα από προσεκτική μελέτη αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ ως περιφερειακή έδρα εφοδιασμού στα Δυτικά Βαλκάνια, με αλλαγή χρήσης του αγωγού, ώστε αντί για αργό να μεταφέρει τα πλέον σύγχρονα και καθαρά προϊόντα.

Παρόλο που οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ τροποποιήθηκαν για τη νέα λειτουργία και έγιναν σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους, ο αγωγός παρέμεινε σε αδράνεια, γιατί καθυστερούσε η έκδοση σχετικής αλλαγής της αδειοδότησής του από την πλευρά της κυβέρνησης των Σκοπίων.

Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 70 χλμ. οδεύουν εντός ελληνικού εδάφους.

Εκτιμάται πως η επαναλειτουργία του αγωγού θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην ενεργειακή θωράκιση των Βαλκανίων, καθιστώντας τα Σκόπια ενεργειακό κόμβο με την HELLENiQ ENERGY Helleniq Energy να διευρύνει το οικονομικό της αποτύπωμα στην χώρα.

Εκτός του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, στα «σκαριά» βρίσκεται και η λειτουργία του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Σκοπίων, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Ο αγωγός αυτός θα έχει συνολικό μήκος 123 χιλιόμετρα και θα διασυνδέει τα συστήματα μεταφοράς αερίου των δύο χωρών. Το ελληνικό τμήμα του αγωγού, μήκους 56 χλμ., θα ξεκινά από την περιοχή της Νέας Μεσημβρίας στη Θεσσαλονίκη και θα καταλήγει στην περιοχή των Ευζώνων – Γευγελής.

Από εκεί θα ξεκινά το σκέλος του έργου εντός του εδάφους των Σκοπίων, μήκους 67 χιλιομέτρων, το οποίο θα καταλήγει στην περιοχή του Νεγκότινο. Η αρχική χωρητικότητά του αγωγού θα είναι 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες ώστε ο αγωγός να υιοθετήσει τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη μεταφορά και πράσινου υδρογόνου.

Η κατασκευή του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Σκοπίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Πηγή: ertnews.gr