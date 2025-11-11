Άνδρας στη Βραζιλία προσπαθεί να σωθεί από πλημμύρα αλλά βυθίζεται μαζί με το αυτοκίνητό του – Δείτε βίντεο

Μία τρομακτική στιγμή σημειώθηκε στη Βιτόρια ντα Κονκίστα, Μπαΐα, της Βραζιλίας, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου παρασύρθηκε από πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις, που έπληξαν την πόλη το Σαββατοκύριακο, και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο «Χ», ένα αυτοκίνητο βυθίζεται, ενώ ο οδηγός παλεύει να ανεβεί στην οροφή του, αλλά δεν τα καταφέρνει και βυθίζεται μαζί το όχημα.

Εν τέλει, ο οδηγός διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε μονάδα υγείας για εξετάσεις, καθώς είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Δείτε το βίντεο

Σε μόλις 20 λεπτά έπεσαν περίπου 60-70 mm (χιλιοστά) βροχής, πλημμυρίζοντας τους δρόμους και προκαλώντας έκτακτες καιρικές προειδοποιήσεις για συνεχή βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την περιοχή.