ΔΙΕΘΝΗ

Άνδρας μαχαίρωσε πολλούς ανθρώπους στο Εδιμβούργο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στο Εδιμβούργο, όπου, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ένας άνδρας οπλισμένος με δύο μαχαίρια φέρεται να επιτέθηκε σε αρκετά άτομα.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στη συνοικία Κάλντερ, στα δυτικά της πόλης, και καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς ο άνδρας φαίνεται να κινείται ακόμη στην περιοχή.

Ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, κάτοικος της γειτονιάς, ανέφερε στην εφημερίδα ότι πιστεύει πως ο δράστης βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του. Όπως δήλωσε, «έσπασε ένα κοντινό κατάστημα και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το τελευταίο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Εδιμβούργο

