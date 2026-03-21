Αναλυτής για ιρανικούς πυραύλους: Η επίθεση σε βάση στον Ινδικό Ωκεανό αλλάζει τα δεδομένα – Λονδίνο και Παρίσι μπαίνουν στην εμβέλεια

Η ιρανική επίθεση στη στρατιωτική βάση Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό Ωκεανό, Ντιέγκο Γκαρσία, ανατρέπει τους υπολογισμούς της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της, σύμφωνα με τον Μουχάντ Σελούμ, λέκτορα στο Ινστιτούτο Δοχά για Μεταπτυχιακές Σπουδές.

«Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς το Ντιέγκο Γκαρσία δείχνουν ότι το Ιράν διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές πάνω από 4.000 χιλιόμετρα, κάτι που δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως», δήλωσε ο Σελούμ στο Al Jazeera. «Μέχρι τώρα όλες οι αναφορές έλεγαν ότι το Ιράν είχε βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και όχι παραπάνω».

Ο αναλυτής πρόσθεσε ότι «αν αντιστρέψουμε την πορεία αυτών των πυραύλων, τότε θα μπορούσαν να φτάσουν στο Λονδίνο», κάτι που «αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο για τις ΗΠΑ και την αιτιολόγηση του πολέμου, αλλά και για τη διστακτική στάση του Λονδίνου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν στη σύγκρουση».

According to the Wall Street Journal, citing multiple U.S. officials, Iran has targeted the joint U.S.-UK base at Diego Garcia in the Indian Ocean with two intermediate-range ballistic missiles (IRBM). According to the report, one missile failed in flight whilst the other was… pic.twitter.com/rg7VszAuoi — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Ο Σελούμ εκτίμησε επίσης ότι το Ιράν μπορεί να διαθέτει και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) ικανούς να πλήξουν τις ΗΠΑ, «καθώς το έχει δοκιμάσει μέσω του διαστημικού του προγράμματος».

Η επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία σηματοδοτεί έτσι μια νέα φάση της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι η εμβέλεια και οι δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου είναι πλέον παράγοντας που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν μπορούν να αγνοήσουν.