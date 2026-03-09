MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς την Τουρκία

THESTIVAL TEAM

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η άμυνα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο εξουδετέρωσε βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Συντρίμμια έπεσαν κοντά στο Γκαζιαντέπ χωρίς να αναφερθούν θύματα.

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του εδάφους ή του εναέριου χώρου μας θα αντιμετωπιστεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό» διαμηνύει η Άγκυρα.

«Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι η εφαρμογή των προειδοποιήσεων της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων» ξεκαθαρίζεται.

