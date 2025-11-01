MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Άλπεις: Τρεις ορειβάτες νεκροί, δύο αγνοούνται

|
THESTIVAL TEAM

Τρεις Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στις Άλπεις, στο Νότιο Τιρόλο.

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ορειβασίας, η ομάδα τους παγιδεύτηκε στη χιονοστιβάδα ενώ έκανε αναρρίχηση στις Άλπεις Όρτλερ. Δύο άλλοι ορειβάτες αγνοούνται.

Τα θύματα, δύο νεαροί άνδρες και μια νεαρή γυναίκα, παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα ενώ σκαρφάλωναν σε μια χαράδρα στη βόρεια πλευρά με πιολέδες και κραμπόν.

Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:50 μ.μ. και ξεκίνησε αμέσως επιχείρηση έρευνας.

Η πρώτη ομάδα που αποτελούνταν από τρία άτομα, παρασύρθηκε ολοσχερώς και οι τρεις ορειβάτες σκοτώθηκαν.

Από τη δεύτερη ομάδα , που αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, δύο επέζησαν, ενώ δύο άλλοι αγνοούνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση του ελικοπτέρου Pelikan 3, με την υποστήριξη drones.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συντονίζονται από τον Σταθμό Διάσωσης Solda Alpine με την υποστήριξη γειτονικών σταθμών, της Υπηρεσίας Διάσωσης Guardia di Finanza Alpine, της υπηρεσίας διάσωσης με ελικόπτερα και των πυροσβεστών στην κοιλάδα.

Πηγή: newsbomb.gr

Άλπεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ασύλληπτη βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Τρεις οι νεκροί, τουλάχιστον 15 οι τραυματίες – Πώς ξεκίνησαν όλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Τραγωδία στον Βόλο: 44χρονος κατέρρευσε στο σπίτι της μητέρας του και πέθανε

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Κλείνουν σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό – Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γάζα: Η διεθνής δύναμη στη Λωρίδα θα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ, εκτιμούν Ιορδανία και Γερμανία

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

H Cardi B παραδέχεται ότι δεν έχει λουστεί για 3 μήνες και προκαλεί σοκ στα social

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 22 ώρες πριν

Παρκάρεις σε πιλοτή πολυκατοικίας – Πότε είναι παράνομο και κινδυνεύεις με πρόστιμο