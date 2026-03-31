Άλλοι 4 στρατιωτικοί του Ισραήλ νεκροί στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών στο ίδιο «συμβάν» στον νότιο Λίβανο, εξέλιξη που αύξησε σε 10 τον αριθμό των μελών του που έχουν σκοτωθεί αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες με το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, τη 2η Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός κατονόμασε τρία από τα μέλη του -αξιωματικό με βαθμό λοχαγού και δυο υπαξιωματικούς- και πρόσθεσε πως τα στοιχεία του τέταρτου θα δημοσιοποιηθούν αφού ενημερωθεί η οικογένεια.

Στρατιωτικός τραυματίστηκε «σοβαρά» και έφεδρος «ελαφρά» στο ίδιο «συμβάν», πάντα κατά το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

