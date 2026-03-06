MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αλί Χαμενεϊ: Με πυραύλους από το διάστημα το Ισραήλ εξόντωσε τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν

THESTIVAL TEAM

Ο θάνατος του Ανώτατου θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, κατά την πρώτη μέρα της κοινής επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη αιφνιδίασε τους πάντες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η επιχείρηση για την εξόντωση του Αλί Χαμενεϊ φέρεται να οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανήσει πλήρως την ηγεσία του Ιράν. Οι ισραηλινοί επιτελείς επέλεξαν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι η στρατιωτική δραστηριότητα θα σταματούσε για το Σαββατοκύριακο.

Για να ενισχύσουν αυτή την εντύπωση, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και ανακοινώσεις που έδειχναν ανώτερους αξιωματικούς να αποχωρούν από τις βάσεις τους για το καθιερωμένο δείπνο του Σαμπάτ. Η κίνηση αυτή στόχευε στο να πείσει την Τεχεράνη ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει άμεση στρατιωτική ενέργεια.

Στην πραγματικότητα, όμως, η εικόνα της χαλάρωσης ήταν μέρος του σχεδίου. Οι στρατιωτικοί διοικητές φέρεται να επέστρεψαν διακριτικά στις θέσεις τους και να προχώρησαν στην τελική προετοιμασία της επίθεσης. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τις βάσεις τους και, ύστερα από περίπου δύο ώρες πτήσης, προσέγγισαν τον εναέριο χώρο πάνω από την Τεχεράνη.

Στη συνέχεια εξαπολύθηκε επίθεση με δεκάδες πυραύλους, ανάμεσά τους και οι προηγμένης τεχνολογίας Blue Sparrow missile. Τα συγκεκριμένα όπλα είναι σχεδιασμένα ώστε να φτάνουν σε πολύ μεγάλα ύψη, ακόμη και κοντά στο όριο του διαστήματος, πριν επανέλθουν στην ατμόσφαιρα για να πλήξουν τον στόχο τους.

Η τεχνολογία αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αναχαίτισή τους από συστήματα αεράμυνας, καθώς η τροχιά και η ταχύτητά τους δυσκολεύουν τον εντοπισμό και την καταστροφή των συγκεκριμένων πυραύλων.

Ο συνδυασμός της παραπλανητικής κίνησης του Σαββατοκύριακου με τη χρήση προηγμένων πυραυλικών συστημάτων φέρεται να επέτρεψε την πραγματοποίηση μιας επίθεσης που αιφνιδίασε πλήρως την ηγεσία του Ιράν και έφερε την εξόντωση του Αλί Χαμενεϊ.

