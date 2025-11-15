MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 78χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, στο σπίτι ήταν και η ανήλικη εγγονή τους

|
THESTIVAL TEAM

Άγρια δολοφονία 81χρονης από τον 78χρονο σύζυγό της σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη βόρια Ιταλία και συγκεκριμένα στο Βαρέζε.

Ο Renato Bianchi μαχαίρωσε επανειλημμένα τη σύζυγό του, Mariella Chiari, μέσα στο σπίτι τους. Η 81χρονη κατέληξε στο σημείο, ενώ η ανήλικη εγγονή του ζευγαριού που βρισκόταν στο σπίτι ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν οι διασώστες και οι καραμπινιέροι, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο 78χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Η τραγωδία έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα, με τον δήμαρχο της περιοχής να εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και να δηλώνει τη στήριξη της κοινότητας στην οικογένεια.

Πηγή: protothema.gr

Ιταλία

