Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε κανάλι, συνελήφθη 20χρονος που ομολόγησε

Μια 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε κανάλι στο Nizza Monferrato, στην περιοχή του Asti στη βόρεια Ιταλία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό.

Για την υπόθεση συνελήφθη 20χρονος φίλος της, ο οποίος μετά από πολύωρη ανάκριση ομολόγησε, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα.

Το πτώμα της Ζόε Τρινκέρο εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (06/02), όταν κάτοικος της περιοχής το είδε μέσα στο νερό και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο βρίσκονταν και φίλοι της κοπέλας που την αναζητούσαν, καθώς είχε φύγει νωρίτερα από την παρέα τους.

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σημάδια ξυλοδαρμού, κακώσεις στον λαιμό και τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που οδήγησε από την αρχή στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Η Ζόε εργαζόταν ως σερβιτόρα σε μπαρ της περιοχής και χθες είχε βγει με φίλους σε μπιραρία της πόλης. Αργότερα απομακρύνθηκε για λίγο με φίλο της, με τον οποίο ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Ιταλία

