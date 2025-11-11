Άγρια δολοφονία στη Γουατεμάλα: Ντυμένοι εργάτες εκτέλεσαν πρώην υποψήφιο δήμαρχο στη μέση του δρόμου – Βίντεο σοκ

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την Γουατεμάλα και δείχνουν τη δολοφονία του Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, πρώην υποψήφιου δημάρχου.

Η στιγμή της δολοφονίας στη Γουατεμάλα έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Από ένα αυτοκίνητο βγαίνουν τουλάχιστον πέντε άνδρες έχοντας αυτόματα όπλα στα χέρια και γαζώνουν τον υποψήφιο δήμαρχο.

Οι εκτελεστές φάνηκαν αδίστακτοι, καθώς εκτός από τον 52χρονο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ νεκρή έπεσε και η σύντροφός του, Άννα Μαρία Άντρες.

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι δολοφόνοι μάλιστα αφού εκτέλεσαν τα δύο άτομα σκέπασαν τη σορό του Ραμίρεζ με το μπουφάν που φορούσε και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το αυτοκίνητο πάντως που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί στις 22 Μαϊου 2025 και το εντόπισε η αστυνομία.