MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Άγρια δολοφονία στη Γουατεμάλα: Ντυμένοι εργάτες εκτέλεσαν πρώην υποψήφιο δήμαρχο στη μέση του δρόμου – Βίντεο σοκ

|
THESTIVAL TEAM

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την Γουατεμάλα και δείχνουν τη δολοφονία του Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, πρώην υποψήφιου δημάρχου.

Η στιγμή της δολοφονίας στη Γουατεμάλα έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Από ένα αυτοκίνητο βγαίνουν τουλάχιστον πέντε άνδρες έχοντας αυτόματα όπλα στα χέρια και γαζώνουν τον υποψήφιο δήμαρχο.

Οι εκτελεστές φάνηκαν αδίστακτοι, καθώς εκτός από τον 52χρονο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ νεκρή έπεσε και η σύντροφός του, Άννα Μαρία Άντρες.

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι δολοφόνοι μάλιστα αφού εκτέλεσαν τα δύο άτομα σκέπασαν τη σορό του Ραμίρεζ με το μπουφάν που φορούσε και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το αυτοκίνητο πάντως που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί στις 22 Μαϊου 2025 και το εντόπισε η αστυνομία.

Γουατεμάλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Meteo: Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν σήμερα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Νορβηγία: Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει φάλαινα να προσπαθεί να καταπιεί ζωντανή μία δύτρια

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Αποφυλακίζεται ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες στη φυλακή

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου: Ο άντρας μου έσκισε τον διορισμό μου στην ΕΡΤ, μου είπε ότι η γυναίκα του δεν θα δουλέψει ποτέ εκεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Σύγκρουση συρμού του Προαστιακού με δίκυκλο στην Αθήνα – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά