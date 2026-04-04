Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πιλότου του F-15 -Έστειλαν κομάντο οι ΗΠΑ, δίνει αμοιβή η Τεχεράνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης, καθώς ΗΠΑ και Ιράν έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό Αμερικανού πιλότου που αγνοείται μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15E Strike Eagle.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια από τις πιο χαοτικές ημέρες του πολέμου, με δύο αμερικανικά αεροσκάφη να πλήττονται σχεδόν ταυτόχρονα. Οι δύο πιλότοι του F-15 εκτινάχθηκαν, ωστόσο μόνο ο ένας έχει εντοπιστεί και διασωθεί μέχρι στιγμής. Ο δεύτερος παραμένει αγνοούμενος, πιθανότατα πίσω από τις εχθρικές γραμμές, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στο Πεντάγωνο.

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με εξειδικευμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα να επιχειρούν σε χαμηλό ύψος εντός επικίνδυνων περιοχών, ενώ σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph Αμερικανοί κομάντος μπήκαν τη νύχτα της Παρασκευής στο Ιράν για να εντοπίσουν και να σώσουν τον αγνοούμενο πιλότο, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, με την πληροφορία να μην επιβεβαιώνεται επίσημα.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ομάδα αλεξιπτωτιστών είναι έτοιμη να ξεκινήσει επιχείρηση στο έδαφος, εάν ο στόχος διάσωσης βρίσκεται σε περιοχή απρόσιτη για ελικόπτερο.

Μόλις φτάσουν στο ιρανικό έδαφος οι αλεξιπτωτιστές σκοπεύουν να επικοινωνήσουν με τον αγνοούμενο πιλότο, να τού παράσχουν αν χρειαστεί ιατρική βοήθεια, να αποφύγουν ή να συγκρατήσουν τις εχθρικές δυνάμεις και να φτάσουν σε τοποθεσία, από όπου μπορούν να διασωθούν.

Δεύτερη απώλεια για τις ΗΠΑ: Καταρρίφθηκε και αεροσκάφος A-10 Warthog

Την ίδια ημέρα, ένα δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος, τύπου A-10 Thunderbolt II (γνωστό ως Warthog), επλήγη από ιρανικά πυρά.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πιλότος κατάφερε να κατευθύνει το αεροσκάφος εκτός ιρανικού εναέριου χώρου πριν εκτιναχθεί πάνω από το Κουβέιτ, και στη συνέχεια διασώθηκε.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ και συνετρίβη στον Περσικό Κόλπο.

Iran Aerospace Force has released footage showing Iranian air defense downing the American A-10 'Warthog'

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από ιρανικές πηγές φέρονται να δείχνουν τη στιγμή της κατάρριψης, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους.

Επιχείρηση διάσωσης υπό πυρά

Η επιχείρηση εντοπισμού του αγνοούμενου πιλότου του F-15 εξελίσσεται υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν ένοπλους άνδρες να πυροβολούν εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Insane footage of Iranian police officers shooting at passing low flying US airforce helicopters in Southern Iran

Μεταξύ των μέσων που φέρονται να συμμετέχουν είναι αεροσκάφη HC-130J και ελικόπτερα HH-60 Pave Hawk, ενώ έχουν καταγραφεί και επιθέσεις κατά ιπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ελικόπτερο τύπου Black Hawk επλήγη από εχθρικά πυρά, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν απώλειες στο πλήρωμα.

Το Ιράν προσφέρει αμοιβή για τη σύλληψη του πιλότου

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης καλούν ανοιχτά τους πολίτες να εντοπίσουν και να παραδώσουν τον Αμερικανό πιλότο, προσφέροντας μάλιστα χρηματική αμοιβή.

Iran's state broadcaster IRIB urged people in Iran to capture US pilot or pilots and hand them over alive to military forces in exchange for a reward, following unconfirmed reports of a US fighter jet crash in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταδόθηκαν ακόμη και εκκλήσεις για χρήση βίας κατά αμερικανικών αεροσκαφών που πετούν χαμηλά στην περιοχή, ενώ τοπικοί σταθμοί προέτρεπαν τους κατοίκους να «συλλάβουν τον εχθρό».

Οι εικόνες από τα συντρίμμια του F-15 και τα εκτινασσόμενα καθίσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη ενισχύουν την εκτίμηση ότι το αεροσκάφος καταστράφηκε πλήρως.

Ο Λευκός Οίκος σε κατάσταση επιφυλακής – Ο Τραμπ συγκάλεσε το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις, με την ομάδα εθνικής ασφάλειας να βρίσκεται σε συνεχή σύσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε την ημέρα λαμβάνοντας ενημερώσεις sτο Οβάλ Γραφείο, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την επιχείρηση διάσωσης.

Σε δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι τα περιστατικά δεν θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν: «Όχι, καθόλου. Είναι πόλεμος. Βρισκόμαστε σε πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει αν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος

Αυξάνονται οι απώλειες και οι τραυματίες

Ταυτόχρονα, αυξάνεται το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Πενταγώνου, οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί ανέρχονται πλέον σε 365.

Από αυτούς, 247 ανήκουν στον Στρατό Ξηράς, 63 στο Ναυτικό, 19 στους Πεζοναύτες και 36 στην Πολεμική Αεροπορία. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 13.

Η απώλεια των δύο αεροσκαφών ανεβάζει σε τουλάχιστον επτά τον συνολικό αριθμό επανδρωμένων αμερικανικών αεροσκαφών που έχουν καταστραφεί από την έναρξη του πολέμου.