Άγκυρα: Νεκροί γονείς και το μωρό τους σε τροχαίο δυστύχημα – Το αυτοκίνητο τους καρφώθηκε αφρενάριστο σε φορτηγό

Δύο γονείς και το μόλις 1 έτους μωρό τους, πέθαναν σε τροχαίο δυστύχημα στην Άγκυρα την Παρασκευή (7/11). Το σοκαριστικό δυστύχημα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε αυτοκινητόδρομο στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 14:00, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας έπεσε αφρενάριστο και με ταχύτητα στο πίσω μέρος φορτηγού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες ώστε να απεγκλωβιστούν οι τραυματίες και να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 33χρονος οδηγός και πατέρας, η 26χρονη μητέρα και το μωράκι μόλις 1 έτους, έχασαν την μάχη με τη ζωή τους.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το τροχαίο δυστύχημα. Όπως φαίνεται από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, ο οδηγός προσπάθησε να φρενάρει αλλά πρόβλημα στα φρένα μπλόκαρε την λειτουργία τους και έτσι το αυτοκίνητο έπεσε μοιραία πάνω στο φορτηγό.