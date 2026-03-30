Άγιο Φως: Κρίσιμη συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τις ισραηλινές Αρχές – Την Τετάρτη η απόφαση

Στον Πανάγιο Τάφο, στην Ιερουσαλήμ στρέφεται το ενδιαφέρον των πιστών από όλο τον κόσμο ενόψει της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός.

Μάλιστα, την Τετάρτη (1/4) η ισραηλινή κυβέρνηση θα αποφασίσει αν πιστοί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή της αφής ή αν θα επιτραπεί η είσοδος μόνο στον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη. Εν τω μεταξύ, η Αγία πόλη έχει ερημώσει και η ατμόσφαιρα είναι βαριά και δεν θυμίζει σε τίποτα την εορταστική περίοδο των προηγούμενων ετών.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews από την Ιερουσαλήμ, Κώστας Νούσης, οι ισραηλινές Αρχές όσο και το πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναζητούν τη χρυσή τομή ώστε και η τελετή να πραγματοποιηθεί αλλά και να τηρηθούν τα μέτρα ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews αύριο, Τρίτη (31/3) το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί περίπου στη μία το μεσημέρι. Στο τραπέζι θα τεθούν όλα τα ζητήματα τόσο η ασφάλεια όσο και ο κόσμος, ο οποίος θα μπορεί να βρίσκεται μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, αλλά και η διαθεσιμότητα των καταφυγίων, καθώς και με ποιον τρόπο θα διεξαχθεί η τελετή.

Αντίστοιχο ραντεβού έγινε και σήμερα με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, στον οποίο είχε απαγορευθεί η είσοδος για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Προβληματισμός για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

Επίσης, έντονος είναι ο προβληματισμός επικρατεί για το πώς θα μεταφερθεί το Άγιο Φως στην Αθήνα. Το υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει να μεταβεί στους αγίους τόπους με μια ολιγομελή αποστολή με τις συνεννοήσεις με την ισραηλινή πλευρά να είναι συνεχείς. Η ελληνική πλευρά εξετάζει και έκτακτες λύσεις μεταφοράς ακόμα και μέσω τρίτων χωρών σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την κανονική διαδικασία.

«Σκοπός μας είναι να πάμε εκεί. Μικρή αποστολή, πολύ μικρή αποστολή και για λόγους ασφαλείας, αλλά θα πάμε για να μεταφέρουμε το Άγιο Φως στην Ελλάδα γιατί αυτό θέλουν οι Έλληνες. Φτάνει να γίνει η τελετή και φτάνει οι συνθήκες να το επιτρέψουν», ανέφερε ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Εκκλησιαστικές πηγές ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι σε κάθε Αγία Τράπεζα ορθόδοξης εκκλησίας υπάρχει η ακοίμητη κανδήλα που χρησιμοποιείται από τους ιερείς για το «δεύτε λάβετε φως» αν χρειαστεί.