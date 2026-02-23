Αγία Πετρούπολη: Απίστευτη διάσωση αγοριού που έπεσε από τον έβδομο όροφο – Δείτε το βίντεο

Kατάφερε να πιάσει το παιδί την ώρα της πτώσης και να απορροφήσει μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης με το σώμα του. Ένας θυρωρός στην Αγία Πετρούπολη, χάρη στην άμεση αντίδρασή του, απέτρεψε μια πιθανή τραγωδία, σώζοντας ένα εφτάχρονο αγόρι που έπεσε από παράθυρο του έβδομου ορόφου πολυκατοικίας. Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Ο διασώστης είναι μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν, ονόματι Χαϊρουλά. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μόλις αντιλήφθηκε το παιδί να πέφτει, έτρεξε στην αυλή, στάθηκε ακριβώς κάτω από τα παράθυρα και κατάφερε να το πιάσει.

Τραυματίστηκε και ο ίδιος

Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, ο ίδιος ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης και ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο. Τα παράθυρα του διαμερίσματος δεν διέθεταν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας.

Grainy video, but not something you see very day. Local media report that a janitor in St Petersburg caught a boy who fell from a high-rise window. The child suffered several fractures and was taken to hospital. The janitor escaped with bruises. pic.twitter.com/UyL3d4wvfr February 23, 2026

Πηγή: naftemporiki.gr