MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αγία Πετρούπολη: Απίστευτη διάσωση αγοριού που έπεσε από τον έβδομο όροφο – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Kατάφερε να πιάσει το παιδί την ώρα της πτώσης και να απορροφήσει μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης με το σώμα του. Ένας θυρωρός στην Αγία Πετρούπολη, χάρη στην άμεση αντίδρασή του, απέτρεψε μια πιθανή τραγωδία, σώζοντας ένα εφτάχρονο αγόρι που έπεσε από παράθυρο του έβδομου ορόφου πολυκατοικίας. Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.


Ο διασώστης είναι μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν, ονόματι Χαϊρουλά. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μόλις αντιλήφθηκε το παιδί να πέφτει, έτρεξε στην αυλή, στάθηκε ακριβώς κάτω από τα παράθυρα και κατάφερε να το πιάσει.

Τραυματίστηκε και ο ίδιος
Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, ο ίδιος ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης και ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο. Τα παράθυρα του διαμερίσματος δεν διέθεταν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας.

Πηγή: naftemporiki.gr

Αγία Πετρούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Βασίλης Κικίλας και Τζένη Μπαλατσινού στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άρπαξε το σπίτι της φωτιά και μπήκε μέσα για να την σβήσει – Δείτε φωτό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Έγκαυμα στους κερατοειδείς της υπέστη 15χρονη στο καρναβάλι της Κισαμου – “Η νύχτα ήταν εφιαλτική – Οι πόνοι ήταν αφόρητοι”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θρήνος στην Ηλιούπολη: Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής της Κ17

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες νότια των Καλών Λιμένων για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Σαρακοστή: Αυξημένη ζήτηση για νηστίσιμα προϊόντα και στρατηγική αναδιάταξη στην αγορά της εστίασης