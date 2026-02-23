MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αφγανός μαχαίρωσε τρία άτομα έξω από περίπτερο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Γερμανία

THESTIVAL TEAM

Ένας 35χρονος Αφγανός, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε άτομα που βρίσκονταν σε περίπτερο των Μάρτυρες του Ιεχωβά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βύρτσμπουργκ, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τη βαυαρική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:50 π.μ., στην είσοδο του σταθμού. Ο δράστης προσέγγισε το περίπτερο και μαχαίρωσε έναν 68χρονο άνδρα, ενώ επιτέθηκε σε έναν 55χρονο και έναν 51χρονο.

Άμεσα παρενέβησαν περαστικοί, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός με πολιτικά, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Λίγο αργότερα, περίπολος της ομοσπονδιακής αστυνομίας έφτασε στο σημείο και προχώρησε στην προσωρινή σύλληψή του.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού και πραγματοποιούν έρευνα στο διαμέρισμα του 35χρονου Αφγανού.

