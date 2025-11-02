MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αφγανιστάν: Σεισμός 6,3 βαθμών στη βόρεια περιοχή Χίντου Κους

|
THESTIVAL TEAM

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα (τοπιική ώρα), ανακοινωσαν απόψε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα γεωλογικά ινστιτούτα GFZ και USGS.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί.

Αφγανιστάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Φαραντούρης: Ασφάλεια, στέγαση και ανεργία τα κορυφαία προβλήματα σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βορίζια: “Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό, δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός” λέει συγγενικό πρόσωπο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 ώρες πριν

Γιορτή της Επιστήμης 2025: Γαλλία και Ελλάδα ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία του Ωκεανού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο σε 2,4 εκατ. πολίτες – Ποιοι θα λάβουν τα 250 ευρώ και την επιστροφή ενοικίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση ενάντια στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού σήμερα στον Λευκό Πύργο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κακλαμάνης για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου της Γκίζας: “Το παράδειγμα του GEM μας δίνει δύναμη να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν”