Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Πακιστάν για φονικό πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά, στην Καμπούλ

Η αφγανική κυβέρνηση κατηγόρησε απόψε το Πακιστάν ότι έπληξε ένα «κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά» στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς αμάχους.

«Το πακιστανικό καθεστώς παραβίασε για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, στοχεύοντας νοσοκομειακή μονάδα απεξάρτησης στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν τοξικομανείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καταδικάζοντας την επίθεση ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».