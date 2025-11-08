MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αφγανιστάν: Η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν

|
THESTIVAL TEAM

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι απέτυχε ο πρόσφατος κύκλος διαπραγματεύσεων που είχαν στην Τουρκία με το Πακιστάν με στόχο να καταλήξουν σε μια διαρκή εκεχειρία, επιρρίπτοντας στο Ισλαμαμπάντ την ευθύνη γι’αυτό.

«Κατά τις συνομιλίες, η πακιστανική πλευρά προσπάθησε να μεταθέσει όλες τις ευθύνες για την ασφάλειά του στην αφγανική κυβέρνηση, ενώ ταυτοχρόνως δεν έδειξε καμία προθυμία να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη ούτε για την ασφάλεια του Αφγανιστάν ούτε για τη δική της», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

«Η ανεύθυνη στάση και η έλλειψη συνεργασίας της πακιστανικής αντιπροσωπείας δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα, παρ’όλες τις καλές προθέσεις του ισλαμικού εμιράτου και τις προσπάθειες των μεσολαβητών», συνέχισε.

Το Πακιστάν δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ο υπουργός Πληροφόρησης του Ισλαμαμπάντ, ο Αταουλάχ Ταράρ, είχε αφήσει να εννοηθεί αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να το δηλώσει σαφώς, ευχαριστώντας σε μήνυμά του στο X τους μεσολαβητές και δηλώνοντας ότι εναπόκειται «στο Αφγανιστάν να σεβαστεί τις διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς μακροχρόνιες δεσμεύσεις του για τον έλεγχο της τρομοκρατίας».

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να ασκεί όλες τις απαραίτητες επιλογές για να διαφυλάξει την ασφάλεια του λαού του και της κυριαρχίας του», είχε προσθέσει.

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για έναν νέο γύρο συνομιλιών με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ, έπειτα από μια εβδομάδα αιματηρών συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αφγανιστάν

