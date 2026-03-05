Αεροσκάφος της Air France που θα παραλάμβανε Γάλλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποχρεώθηκε να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας

Το γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι αεροσκάφος της Air France, το οποίο είχε ναυλωθεί από την κυβέρνηση για τον επαναπατρισμό Γάλλων πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Γαλλία εξαιτίας των πυραυλικών επιθέσεων που σημειώνονται στην περιοχή.

Το συμβάν καταδεικνύει τους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.



Όπως υπογραμμίζει, στην παρούσα φάση ο επαναπατρισμός Γάλλων πολιτών δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.