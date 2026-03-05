Αεροσκάφος της Air France που θα παραλάμβανε Γάλλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποχρεώθηκε να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας
THESTIVAL TEAM
Το γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι αεροσκάφος της Air France, το οποίο είχε ναυλωθεί από την κυβέρνηση για τον επαναπατρισμό Γάλλων πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Γαλλία εξαιτίας των πυραυλικών επιθέσεων που σημειώνονται στην περιοχή.
Το συμβάν καταδεικνύει τους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Όπως υπογραμμίζει, στην παρούσα φάση ο επαναπατρισμός Γάλλων πολιτών δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
🔴 URGENT – En direct : un vol Air France affrété pour rapatrier des Français des Émirats fait demi-tour du fait de tirs https://t.co/yVgfqaq3EA pic.twitter.com/SMTaLfehUH— FRANCE 24 – Urgent (@UrgentF24) March 5, 2026