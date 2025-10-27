13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες που αγόρασε από το Temu και κατέληξε στο χειρουργείο – Τι υποστηρίζει η εταιρεία

Η ασιατική πλατφόρμα διαδικτυακού εμπορίου Temu διαβεβαίωσε σήμερα πως οι μαγνήτες που πουλάει στον ιστότοπό της τηρούν τον κανονισμό της Νέας Ζηλανδίας, μετά την κατάποση περίπου 100 μαγνητών από έναν 13χρονο έφηβο, ο οποίος χειρουργήθηκε.

Αφού ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα και επικοινώνησε με το New Zealand Medical Journal (NZMJ), την ιατρική επιθεώρηση που γνωστοποίησε το περιστατικό την Παρασκευή, η Temu «δεν μπόρεσε» να επαληθεύσει εάν οι μαγνήτες αγοράστηκαν στον ιστότοπό της, αναφέρει η πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τη NZMJ, ο έφηβος ανέφερε πως αυτοί οι μαγνήτες, ο τύπος των οποίων απαγορεύεται στη Νέα Ζηλανδία από τον Ιανουάριο του 2013, αγοράστηκαν από την Temu.

«Για προληπτικούς λόγους, εξετάσαμε τη φωτογραφία των μαγνητών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό και τους συγκρίναμε με παρόμοια προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα μας», αναφέρει η πλατφόρμα διαδικτυακού εμπορίου σε μια δήλωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στο Παρίσι.

«Οι μαγνήτες που πωλούνται αυτήν τη στιγμή είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας και ανάλογα προϊόντα που πωλούνται σε άλλες πλατφόρμες διαδικτυακού εμπορίου και στα καταστήματα», σύμφωνα με την Temu.

Η Temu, που ανήκει στον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings, υπενθυμίζει πως αυτά τα προϊόντα, αν και επιτρέπονται προς πώληση, «μπορούν να ενέχουν έναν κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης».

Ο έφηβος υποβλήθηκε σε επέμβαση και χρειάστηκε να του αφαιρεθούν τμήματα του εντέρου του που είχαν υποστεί νέκρωση, αφού κατάπιε μεταξύ 80 και 100 ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου, μεγέθους περίπου 5Χ2 χιλιοστών, μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε η ιατρική επιθεώρηση. Έκτοτε, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του.