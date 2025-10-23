Βραδιά αργεντίνικου τάνγκο & salsa bachata σήμερα στη Θεσσαλονίκη – Πού θα γίνει

Κάποιες νύχτες δεν μοιάζουν με καμία άλλη. Στις 23 Οκτωβρίου στο Faces Café Bar, η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπά στους ρυθμούς του αργεντίνικου tango και της κουβανέζικης salsa, σε μια βραδιά που όλες οι αισθήσεις ξυπνούν – και η κοινότητα του χορού γίνεται μια μεγάλη παρέα με χαμόγελο.

Η Havana Game Night Edition είναι το ραντεβού που ανυπομονούν να ζήσουν όσοι έχουν νιώσει έστω και μία φορά το μαγικό κάλεσμα της milonga. Για μία βραδιά, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται: το πάτωμα γεμίζει χρώμα, τα τραπέζια ανταλλάσσουν ιστορίες, και οι άνθρωποι ξαναθυμούνται τη χαρά του χορού, το γέλιο μετά από μια αποτυχημένη giro ή ένα αυθόρμητο κάλεσμα για bachata.

Σε αυτή τη milonga, οι tanditas (μικρές ενότητες με 1-2 τραγούδια) και οι open flow tandas προσκαλούν όλους να συμμετέχουν, να αλλάξουν παρτενέρ και να ζήσουν την κάθε στιγμή χωρίς περιορισμούς. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ο όρος tanditas έχει ταυτιστεί με τη φιλικότητα και τη δυναμική που δίνει έμφαση στο παιχνίδι και την ισότητα στο πάτωμα. Οι VID Dancers (Very Inclusive Dancers), βασικό “συστατικό” των TangoThessaloniki.com Milonga Parties, φροντίζουν να μη μείνει κανείς μόνος – κάθε νέο ή διστακτικό μέλος χορεύει και γίνεται πραγματικό κομμάτι της κοινότητας.

Επόμενες Εκδηλώσεις & Πρόγραμμα

Η γιορτή συνεχίζεται! Κάθε Πέμπτη ακολουθούν θεματικές νύχτες #αρjεντινικουτάνγκο, #milonga και #latin έκπληξης:

30 Οκτωβρίου: Halloween Edition

6, 13, 20, 27 Νοεμβρίου: Πρωτότυπα Milonga Tango Party με καινούργιες ordillas, ενέργεια και συμμετοχή

Κάθε βραδιά προσφέρει νέες εμπειρίες και προκλήσεις, καθιστώντας το Faces Café Bar σημείο αναφοράς για κοινωνικούς χορευτές όλης της πόλης.

Βιογραφικά Διοργανωτών & Ομάδας

Spiros Sal TanGo NueVo

Ιδρυτής του TangoThessaloniki.com, εμπνευστής του θεσμού των VID Dancers και όρων όπως tanditas. Πρωτοπόρος στη μουσική επιμέλεια και διεθνής χορευτική εκπαίδευση. Δημιουργεί ζεστές και συμπεριληπτικές κοινότητες.

Maria N Melia

Δασκάλα και DJ του tango με διεθνές έργο, γνωστή για τη διακριτική φροντίδα, τη μουσικότητα και την ικανότητά της να φέρνει τη χαρά και συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση.

Jorge L SuitO

Δυνάμει της εμπειρίας του σε tango και salsa, φημίζεται για τη δεξιότητα στη σύνδεση των χορευτών και την ενέργεια που προσφέρει στο κοινό.

Pablito Greco (Παύλος Μαυρομάτης)

Διεθνής δάσκαλος, συγγραφέας και ιδρυτής του Pablito Greco Ltd στον Καναδά. Οραματιστής του tango ως τέχνη ζωής.

TangoThessaloniki.com & Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα www.tangothessaloniki.com φέρνει κοντά τη μεγάλη tango κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας με ενημέρωση για event, προφίλ δασκάλων, φωτογραφικό υλικό και φρέσκες δράσεις. Για πληροφορίες και κρατήσεις: 697 335 7935.

Υποστηρικτές & Φορείς

Thessaloniki Tango Party (αιγίδα & φιλανθρωπική στήριξη)

Music Galore (μουσική επιμέλεια & συνεργασίες)

Faces Café Bar (φιλοξενία & χώρος εκδηλώσεων)

TangoThessaloniki.com (επικοινωνία και οργάνωση)

Η ζωή είναι πάθος – και το πάθος χορεύει καλύτερα εκεί που συναντιούνται κουλτούρες, γέλια, και καινούργια πρόσωπα. Στο Faces Café Bar, κάθε Πέμπτη το αργεντίνικο tango και το κουβανέζικο clima δίνουν το σύνθημα για ένα πραγματικά ανθρώπινο, κοινωνικό και αξέχαστο ταξίδι. Εσύ θα λείπεις;