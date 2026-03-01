MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Τρεις τελευταίες παραστάσεις για την “Παναγία των Παρισίων” στο Metropolitan: The Urban Theater

|
THESTIVAL TEAM

Μετά από τρία χρόνια παραστάσεων και αλλεπάλληλα sold-out σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ» του Βίκτωρος Ουγκώ, το εκρηκτικό Rock Musical της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης σε διασκευή και σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή, αποχαιρετά το κοινό με τρεις τελευταίες παραστάσεις στις 1, 8 και 15 Μαρτίου στο METROPOLITAN: The Urban Theater!

Βασισμένη στο αριστούργημα του Βίκτωρος Ουγκώ, η παράσταση μιλά για την αγάπη, τη φιλία, την ενσυναίσθηση και την αξία της αποδοχής, καταδικάζοντας, ταυτόχρονα, την αδικία της εξουσίας και τις κοινωνικές διακρίσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο εμβληματικός καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, που αποτελεί το σκηνικό μιας ιστορίας γεμάτης ευαισθησία, πάθος και δύναμη: ο ευγενικός αλλά δύσμορφος Κουασιμόδος, η φωτεινή Εσμεράλδα και μια σειρά ηρώων που πλαισιώνουν τους βασικούς ήρωες, καθρεφτίζουν τις ομορφιές αλλά τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής.

Με σεβασμό στο κλασικό έργο αλλά και μια σύγχρονη, ανατρεπτική ματιά, η παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης συνδυάζει χιούμορ, μουσική, τραγούδι και χορό, σε μια παράσταση που καθηλώνει όλη την οικογένεια.

Ετοιμαστείτε για μια θεατρική εμπειρία που μας θυμίζει πως η ομορφιά βρίσκεται στην ψυχή και πως η αγάπη είναι η πιο δυνατή μορφή ελευθερίας!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Πασχάλης Αραμπατζής

Μουσική – Στίχοι: Αίσωνας

Χορογραφίες: Δημήτρης Μέξης

Σκηνικά: Χαρά Τσουβαλά

Κοστούμια – Μάσκες – Props: Κατερίνα Καραογλάνη

Φωτισμοί: Αντώνης Διρχαλίδης

Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk

Φωτογραφίες: Αχιλλεία Θεοδουλίδου

Βίντεο: Karen Gkiounasian

Τεχνικοί σύμβουλοι σκηνικού: Ηλίας ΠαπαλεξανδρίδηςΚώστας Γεράσης

Κατασκευή σκηνικού: FERKONAL

Συνεργαζόμενο κομμωτήριο: Artisanhair & beautystudio

Επικοινωνία: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΖΟΥΝ: Βασίλης Βακάλης, Δήμητρα Θεοδουλίδου, Γιάννης Καλπαξίδης, Τάσος Ταλιανίδης, Κατερίνα Γανδά, Ντίνος Φραγκούλης, Ελένη Βουγιατζή, Ειρήνη Ηροδότου, Ευθύμης Ιωαννίδης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Metropolitan: The Urban Theater, Βασ. Όλγας 65 & Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη (2311 284 773)

Τελευταίες παραστάσεις: 1, 8 και 15 Μαρτίου 2026, κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων: Α’ Ζώνη: 15 ευρώ | Β’ Ζώνη: 12 ευρώ

Αγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/panagia-twn-parisiwn/ & καθημερινά από το ταμείο του θεάτρου

Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ

Parking: Ιδιωτικοί χώροι parking πλησίον του θεάτρου

Σας ενδιαφέρει:

  • Το θέατρο Metropolitan είναι προσβάσιμο σε αναπηρικά αμαξίδια.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο θέατρο μετά την έναρξη της παράστασης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θρίλερ στον Κολωνό: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Λάρισα: Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών στο σημείο της τραγωδίας και συναυλία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα για επτά ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απίθανό πάρτι στο Ιβανώφειο για την άνοδο του Ηρακλή, χαμός στην άφιξη της αποστολής – Δείτε βίντεο