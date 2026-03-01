Θεσσαλονίκη: Τρεις τελευταίες παραστάσεις για την “Παναγία των Παρισίων” στο Metropolitan: The Urban Theater

Μετά από τρία χρόνια παραστάσεων και αλλεπάλληλα sold-out σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ» του Βίκτωρος Ουγκώ, το εκρηκτικό Rock Musical της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης σε διασκευή και σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή, αποχαιρετά το κοινό με τρεις τελευταίες παραστάσεις στις 1, 8 και 15 Μαρτίου στο METROPOLITAN: The Urban Theater!

Βασισμένη στο αριστούργημα του Βίκτωρος Ουγκώ, η παράσταση μιλά για την αγάπη, τη φιλία, την ενσυναίσθηση και την αξία της αποδοχής, καταδικάζοντας, ταυτόχρονα, την αδικία της εξουσίας και τις κοινωνικές διακρίσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο εμβληματικός καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, που αποτελεί το σκηνικό μιας ιστορίας γεμάτης ευαισθησία, πάθος και δύναμη: ο ευγενικός αλλά δύσμορφος Κουασιμόδος, η φωτεινή Εσμεράλδα και μια σειρά ηρώων που πλαισιώνουν τους βασικούς ήρωες, καθρεφτίζουν τις ομορφιές αλλά τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής.

Με σεβασμό στο κλασικό έργο αλλά και μια σύγχρονη, ανατρεπτική ματιά, η παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης συνδυάζει χιούμορ, μουσική, τραγούδι και χορό, σε μια παράσταση που καθηλώνει όλη την οικογένεια.

Ετοιμαστείτε για μια θεατρική εμπειρία που μας θυμίζει πως η ομορφιά βρίσκεται στην ψυχή και πως η αγάπη είναι η πιο δυνατή μορφή ελευθερίας!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Πασχάλης Αραμπατζής

Μουσική – Στίχοι: Αίσωνας

Χορογραφίες: Δημήτρης Μέξης

Σκηνικά: Χαρά Τσουβαλά

Κοστούμια – Μάσκες – Props: Κατερίνα Καραογλάνη

Φωτισμοί: Αντώνης Διρχαλίδης

Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk

Φωτογραφίες: Αχιλλεία Θεοδουλίδου

Βίντεο: Karen Gkiounasian

Τεχνικοί σύμβουλοι σκηνικού: Ηλίας Παπαλεξανδρίδης – Κώστας Γεράσης

Κατασκευή σκηνικού: FERKONAL

Συνεργαζόμενο κομμωτήριο: Artisanhair & beautystudio

Επικοινωνία: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΖΟΥΝ: Βασίλης Βακάλης, Δήμητρα Θεοδουλίδου, Γιάννης Καλπαξίδης, Τάσος Ταλιανίδης, Κατερίνα Γανδά, Ντίνος Φραγκούλης, Ελένη Βουγιατζή, Ειρήνη Ηροδότου, Ευθύμης Ιωαννίδης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Metropolitan: The Urban Theater, Βασ. Όλγας 65 & Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη (2311 284 773)

Τελευταίες παραστάσεις: 1, 8 και 15 Μαρτίου 2026, κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων: Α’ Ζώνη: 15 ευρώ | Β’ Ζώνη: 12 ευρώ

Αγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/panagia-twn-parisiwn/ & καθημερινά από το ταμείο του θεάτρου

Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ

Parking: Ιδιωτικοί χώροι parking πλησίον του θεάτρου

