Θεσσαλονίκη: Τελευταία παράσταση σήμερα για τον Διογένη Δασκάλου και τους Monie & Monie Conniente στο Καφωδείο Ελληνικό

Ο “Σκώληξ” ανησύχαστος εφορμά στον φόβο του πολέμου, με όπλο την χαρά. Η παράσταση (καταφύγιο) της χρονιάς κάνει μια τελευταία επιδρομή απύλωτου γέλιου το Σάββατο 21 Μαρτίου στο Καφωδείο Ελληνικό και ΠΟΥΦ.

Ελάτε να καταβροχθίσουμε μαζί τον τρόμο των ειδήσεων.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

MONIE & MONIE CONNIENTE

O ΣΚΩΛΗΞ

Ακούστε το τραγούδι εδώ: https://youtu.be/Bdfb1Gjbyc8?si=PvgtSMJth37SSvHe

MONIE & MONIE CONNIENTE στο ΚΑΦΩΔΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ UPSTAIRS

Πρωταγωνιστούν ο ΣΚΩΛΗΞ και ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

«Γιατί ο Σκώληξ είσαι εσύ

ο Σκώληξ ειμ’ εγώ

ΤΕΜΠΗ-ΟΠΕΚΕΠΕ –ΑΓΡΟΤΕΣ κυνηγώ

τα πάντα καταπίνω

και ύστερα απορώ

γιατί έτσι έχω μάθει

από παιδί μικρό»

Μία performance πάνω στην αέναη προσπάθεια του Νεοέλληνα να αποφύγει τον εαυτό του.

Πώς τρύπωσαν τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα στη ζωή μας.

Πώς χώθηκε η αλαζονεία στο AI, η απληστία στο ΤΙΚ-ΤΟΚ, η λαγνεία στο INSTAGRAM, η ζηλοφθονία στο FB, η λαιμαργία στο twitter, η οργή στο You Tube και η οκνηρία στο viber!

Μόνο Σάββατα. Γιατί μόνο τα Σάββατα δεν έχουν τσέπες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σωτήρης Δασκάλου: τενόρο σαξόφωνο

Λεωνίδας Βλάχος: τρομπέτα

Φώτης Μίγγας: τρομπόνι

Βίκυ Βογιατζόγλου- Δημήτρης Κρανιδιώτης: φωνές

Χρήστος Σιδερίδης: νυκτά έγχορδα

Παύλος Αζναουρίδης – Γιώργος Κοκκινάκης: ενορχήστρωση – επεξεργασία ήχων

Λάζαρος Γρεκός pSari visual: video- photos

Διογένης Δασκάλου: Stand up comedy -σοπράνο σαξόφωνο- κείμενα μουσική επιμέλεια

ΚΑΦΩΔΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ UPSTAIRS

Τηλ. κρατήσεων: 2310279159

Μετά το show θα ακολουθήσουν μπλόκα από συντελεστές και θεατές αδελφομένους στα κατά τόπους πατσατζίδικα της πόλης.