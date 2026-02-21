Θεσσαλονίκη: Σήμερα το “Sindos Carnival Fest” με κορυφαίους Influencers, καρναβαλική παρέλαση και Λευκή Νύχτα

Η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπά φέτος στη Σίνδο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καταστηματαρχών Σίνδου ανακοινώνει το «Sindos Carnival Fest», το μεγαλύτερο αποκριάτικο γεγονός της περιοχής, που συνδυάζει θέαμα, διαδραστικά events και την τόνωση της τοπικής αγοράς.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 η Σίνδος μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο σκηνικό διασκέδασης, με επίκεντρο το Καρναβάλι και παράλληλη δράση τη «Λευκή Νύχτα».

Λαμπεροί Καλεσμένοι & Happenings: Το Sindos Carnival Fest υποδέχεται μερικά από τα πιο αγαπητά πρόσωπα των Social Media και του θεάματος, που θα δώσουν τον δικό τους παλμό στη βραδιά. Μαζί μας θα βρίσκονται:

Ο δημοφιλής Youtuber/Content Creator DK .

. Ο αγαπητός Νίκος Χαρδαλιάς .

. Η Πανάθεμά σε

Η Παρασκευή Σιόλα .

. Οι εκρηκτικές Φένια & Έλενα Τσικιτίκου, που θα δώσουν ρυθμό και κίνηση στη βραδιά.

Καρναβαλική Παρέλαση & Δράσεις

Το πρόγραμμα είναι πλούσιο και σχεδιασμένο για κάθε ηλικία:

Μεγάλη Παρέλαση: Πολιτιστικοί σύλλογοι και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολύχρωμη πομπή που θα διασχίσει τους κεντρικούς δρόμους.

Πολιτιστικοί σύλλογοι και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολύχρωμη πομπή που θα διασχίσει τους κεντρικούς δρόμους. Κρυμμένος Θησαυρός: Ένα συναρπαστικό παιχνίδι μυστηρίου και δράσης περιμένει τους συμμετέχοντες.

Ένα συναρπαστικό παιχνίδι μυστηρίου και δράσης περιμένει τους συμμετέχοντες. Music Vibes: Γνωστοί DJs αναλαμβάνουν τα decks, δημιουργώντας την απόλυτη street party ατμόσφαιρα.

Giveaways & Εκπλήξεις Στο πλαίσιο της γιορτής, θα πραγματοποιηθούν μεγάλα Giveaways, μοιράζοντας πλούσια δώρα στους παρευρισκόμενους, προσφορά του Συλλόγου Καταστηματαρχών.

Λευκή Νύχτα στην Αγορά

Παράλληλα με το καρναβαλικό ξεφάντωμα τα καταστήματα της Σίνδου θα παραμείνουν ανοιχτά έως αργά το βράδυ, συμμετέχοντας στη «Λευκή Νύχτα» με ειδικές προσφορές και εορταστική διάθεση, υποδεχόμενα τους επισκέπτες της μεγάλης γιορτής.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Τοποθεσία: Σίνδος, (έναρξη παρέλασης οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου)

Ώρα Έναρξης: 17:00

Για περισσότερες πληροφορίες: Instagram, Facebook