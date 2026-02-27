MENOY

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Οι Σκιαδαρέσες σήμερα στον πολυχώρο We

|
THESTIVAL TEAM

Οι Σκιαδαρέσες θα βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή, σε ένα πιτζάμα πάρτι στον πολυχώρο WE για μια βραδιά γεμάτη μουσική, γέλιο και… ύπνο μετά τις 22:00!

“Ρωτήστε τους γονείς σας αν μπορείτε να έρθετε και ελάτε να βάψουμε τα νύχια μας, να φάμε γλυκά, να δούμε θρίλερ… και να κοιμηθούμε μετά τις 22:00

Έχουμε μαζέψει το δωμάτιό μας και σας περιμένουμε!

Απαραίτητη προϋπόθεση: να φοράτε τις πιτζάμες σας!
(εκτός αν κοιμάστε γυμνοί — τότε ελάτε γυμνοί)”, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι διοργνανωτές.

Στο πάρτι θα είναι:

Φάνης Χαζόπουλος
Πάρης Χαρασκευάς
Αλέξης Κακάκης
Μιμίκος Κουτσής
Κώστας Σαλιγκάρης
και οι Σκαταρέσες

Γενικές πληροφορίες:

Σκιαδαρέσες Live
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Πολυχώρος WE, Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη, Θεσσαλονίκη
Ώρα προσέλευσης: 21:00 | Ώρα Έναρξης: 22:00
Εισιτήρια: Προπώληση 15€ | Ταμείο 18€
Προπώληση: more.com

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

