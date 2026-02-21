Θεσσαλονίκη: Οι Χαΐνηδες επιστρέφουν στον Πολυχώρο WΕ για μια μοναδική συναυλία

Οι Χαΐνηδες επιστρέφουν στον Πολυχώρο WΕ το Σάββατο 14 Μαρτίου για μια μοναδική συναυλία! Οι Χαΐνηδες – όπως πάντα- έρχονται για να μας μαγέψουν και να μας πάρουν μαζί τους σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδυάζει την κρητική παράδοση με το ροκ, την τζαζ και τα βαλκανικά μοτίβα.

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’. Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον. Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Μια κολεκτίβα αληθινής τέχνης για πάνω από τρεις δεκαετίες, οι Χαΐνηδες έρχονται το Σάββατο 14 Μαρτίου στο WE και υπόσχονται μια συναυλία με παλμό, συγκίνηση και απρόβλεπτες εναλλαγές!

Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης – λύρα, τραγούδι

Μιχάλης Γαλάνης – ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης – κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο, φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας – γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος – λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι

Αγγελική Σύρκου – τραγούδι