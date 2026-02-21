MENOY

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Οι Χαΐνηδες επιστρέφουν στον Πολυχώρο WΕ για μια μοναδική συναυλία


THESTIVAL TEAM

Οι Χαΐνηδες επιστρέφουν στον Πολυχώρο WΕ το Σάββατο 14 Μαρτίου για μια μοναδική συναυλία! Οι Χαΐνηδες – όπως πάντα- έρχονται για να μας μαγέψουν και να μας πάρουν μαζί τους σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδυάζει την κρητική παράδοση με το ροκ, την τζαζ και τα βαλκανικά μοτίβα.

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’. Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον. Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Μια κολεκτίβα αληθινής τέχνης για πάνω από τρεις δεκαετίες, οι Χαΐνηδες έρχονται το Σάββατο 14 Μαρτίου στο WE και υπόσχονται μια συναυλία με παλμό, συγκίνηση και απρόβλεπτες εναλλαγές!

Παίζουν και τραγουδούν:
Δημήτρης  Αποστολάκης – λύρα, τραγούδι
Μιχάλης Γαλάνης – ντραμς
Δημήτρης Ζαχαριουδάκης – κιθάρα, τραγούδι
Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο, φωνητικά
Δημήτρης Μπρέντας – γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα
Μιχάλης Νικόπουλος – λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι
Αγγελική Σύρκου – τραγούδι

Γενικές Πληροφορίες:
Χαΐνηδες Live
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Πολυχώρος WE, Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη, Θεσσαλονίκη
Ώρα προσέλευσης: 21:00 || Ώρα Έναρξης: 22:00
Εισιτήρια: Προπώληση 15€ || Ταμείο 18€
Προπώληση: more.com

Θεσσαλονίκη

