MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται απόψε στο Block 33

|
THESTIVAL TEAM

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται για μία μοναδική συναυλία στο Block 33 την Παρασκευή 13 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς. Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με ελληνικό διαβατήριο).

Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι στο Block 33!

BLOCK 33
26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη
Προσέλευση: 21:00
Έναρξη 22:00
Εισιτήρια: 15€
Προπώληση εισιτηρίων: more.grhttps://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-panos-blaxos-sto-block-33/

Όσοι επιθυμούν κάποιο stand για να καθίσουν τηλεφωνούν τηλεφωνούν στα 69499505302310 533533 (11:00 – 22:00) αφού πρώτα έχουν αγοράσει εισιτήρια

Θεσσαλονίκη Πάνος Βλάχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Γερμανία: Σε ύψος-ρεκόρ οι εξαγωγές όπλων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Δ. Νατσιός: Δέσμη προτάσεων πέντε σημείων για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής που “αποτελεί εθνική προτεραιότητα”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μετά την ομιλία Χαμενεΐ

ΔΙΕΘΝΗ 20 λεπτά πριν

Συναγερμός στην Τουρκία: Ηχούν σειρήνες στη βάση Ιντσιρλίκ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνελήφθη Πολωνός για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας – Φωτογράφιζε πολεμικά πλοία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Xρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.158,91 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 1,12%