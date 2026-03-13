Θεσσαλονίκη: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται απόψε στο Block 33
Ο Πάνος Βλάχος έρχεται για μία μοναδική συναυλία στο Block 33 την Παρασκευή 13 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.
Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς. Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με ελληνικό διαβατήριο).
Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι στο Block 33!
BLOCK 33
26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη
Προσέλευση: 21:00
Έναρξη 22:00
Εισιτήρια: 15€
Προπώληση εισιτηρίων: more.grhttps://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-panos-blaxos-sto-block-33/
Όσοι επιθυμούν κάποιο stand για να καθίσουν τηλεφωνούν τηλεφωνούν στα 6949950530, 2310 533533 (11:00 – 22:00) αφού πρώτα έχουν αγοράσει εισιτήρια
