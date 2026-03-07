Θεσσαλονίκη: Ο Pan Pan έρχεται απόψε στο WE

O Pan Pan έρχεται στον Πολυχώρο WE, το Σάββατο 7 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Υπεραστικού Tour 2026 στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Synthesizers και drum machines, raps και μελωδικές, μπάσα και breaks σε ένα ανανεωμένο live set με πολλή νέα μουσική αλλά και όλα τα classics που μας έφεραν ως εδώ.

Από τα «Ανισόπεδη Ντίσκο», «Τα Παιδιά Θέλουν Χορό» και «Χτύπα Με Σα Ρεύμα στην Πίστα» μέχρι τα «Ροζ Φώτα», «Είναι η Αγάπη» και «Μέσα Μου Χορεύω Ακόμη», ο Pan Pan μαζί με την παρέα του μετατρέπουν τη σκηνή σε μια live γιορτή. Ένα συλλογικό βίωμα γεμάτο ένταση, συναίσθημα και ατελείωτο χορό — λίγο πριν το ξημέρωμα.

O Pan Pan μπαίνει με φίλες και φίλους στο διαστημόπλοιο και προσεδαφίζονται στη Θεσσαλονίκη με μια κοινή γραμμή: “Καλώς ήρθατε στο νιώσιμο”.

Info:

Σάββατο 7 Μαρτίου

Πολυχώρος WE

Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου 3, 54636

Τιμή Εισιτηρίου: 15€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pan-pan-yperastiko-tour-2026/