MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη αύριο στο Block 33

|
THESTIVAL TEAM

Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, συναντιούνται φέτος σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη με τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα».

Οι δύο καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα, υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε δύο βραδιές γεμάτες μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του.

Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και την εκφραστικότητα που την ξεχωρίζει, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.

Ο Γιώργος και η Βιολέτα ενώνουν τις δυνάμεις για μία ακόμη παρασταση που υπόσχονται να μείνει αξέχαστη, γεμάτη ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
&
ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ

Block 33 

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Μαζί τους:
Άκης Γαβαλάς : Τύμπανα
Γιάννης Γρυπαίος : Ηλεκτρικό Μπάσο
Γιώργος Θεοδωρόπουλος : Πλήκτρα
Μιχάλης Παχάκης : Λαούτο – Τζουράς 
Γιάννης Ταυλάς : Κιθάρες- Ενορχηστρώσεις 
Σάκης Πυριοχος : Ηχοληψία

Ώρα έναρξης: 22.00 | Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00

Εισιτήρια:
Προπώληση: 15 ευρώ | Πόρτα: 17 ευρώ

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giorgos-nikiforou-zerbakis-bioleta-ikari-sto-block-33

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ – 11 συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πρωτοφανές λάθος: Χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος για μεταφορά μοσχεύματος – Κινδυνεύει 2χρονο παιδί

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 21 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη αύριο στο Block 33

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ευγενία Ξυγκόρου: Δεν σιδερώνω – Για να βάλω αυτό το φόρεμα έκανα μπάνιο το άφησα στους υδρατμούς και έκανα πιστολάκι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Άρης: Το “όχι” του Βόλου για εισιτήρια – Σύσταση στους οπαδούς να μην ταξιδέψουν