Θεσσαλονίκη: Με πρωταγωνιστές τους κουδουνοφόρους αρχίζουν σήμερα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Σοχό

Ξεκινά σήμερα το Καρναβάλι Σοχού «Μέριου» με πλήθος εκδηλώσεων από σήμερα, Σάββατο 7 έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Από τα τσαρούχια, τα μανικέτια, το ζωνάρι, μέχρι την υψικόρυφη κεφαλοστολή (που οι ντόπιοι το λένε καλπάκι) και φυσικά τα πέντε κουδούνια, τα τέσσερα κυπριά και το μπατάλι, που προσθέτουν τουλάχιστον 15 κιλά. Όπως επισήμαναν οι δημοσιογράφοι Χρύσα Νάνου και Φρόσω Βαρβάρα που κατάγονται από τον Σοχό κάθε νοικοκυριό επένδυε ένα σεβαστό χρηματικό για να αποκτήσει τα κουδούνια, στερούμενο άλλα βασικά αγαθά.

Οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού περιλαμβάνουν δρώμενα όπως η «Ρούμπα», δηλαδή η μεταφορά του νυφικού από το σπίτι του γαμπρού στο σπίτι της νύφης συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, γλέντι με καθαρτήρια φωτιά («Ζάπους), το «Προσταβάνι», με το οποίο οι νέοι ζητάν τη συγχώρεση από τους παλαιότερους προσφέροντας πορτοκάλια, παραδοσιακούς χορούς με τη συμμετοχή και συλλόγων από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, συναυλία, παράσταση, έκθεση ζωγραφικής.

Όλες οι εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του δήμου Λαγκαδά.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

19.00 μμ – Δημοτικό Θέατρο Σοχού

Μουσική Συναυλία – Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα

Τα μέλη του Μουσικού Εργαστηρίου Σοχού, υπό τη διεύθυνση του χοράρχη Δημήτρη Κεχαγιά, παρουσιάζουν ένα μουσικό – μελωδικό ταξίδι αφιερωμένο στον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

10:30 πμ – 1η Λευκή Ημέρα Εμπορίου & Παράδοσης

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Σοχού, σε συνεργασία με το Ε.Ε.Θ. και το Τοπικό Συμβούλιο, διοργανώνουν μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού και αγοράς.

Περιλαμβάνει:

Μεγάλο αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα

Παραδοσιακό γλέντι με μουσική και χορό

Live graffiti

Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά

Ανοιχτά καταστήματα (10:00–15:00)

Δωρεάν κρασί

Επισκέψεις σε Λαογραφικό & Εκκλησιαστικό Μουσείο

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

19.00 μμ – Δημοτικό Θέατρο Σοχού

Θεατρική Παράσταση

«Και στραβός και καλός… και γαμπρός»

Σενάριο – σκηνοθεσία: Γιάννης Μήττας

Με τη συμμετοχή της Λαογραφικής Ομάδας Γυναικών Σοχού και κατοίκων – εθελοντών.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

11.00 πμ – Κεντρική Πλατεία Σοχού

Παραδοσιακοί Χοροί & Δρώμενα Μακεδονίας

Συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι από Θεσσαλονίκη, Σέρρες και ευρύτερη Μακεδονία, με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

18.00 μμ – Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής

Έκθεση έργων του Σοχινού καλλιτέχνη Stylianos Papadopoulos.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Κεντρική Πλατεία Σοχού

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις

16:30 – Παιδικός αποκριάτικος χορός

18:00 – Παραδοσιακοί χοροί

18:30 – «Ρούμπα»: μεταφορά του νυφικού με ζουρνάδες και νταούλια

20:00 – «Ζάπους»: άναμμα καθαρτήριων φωτιών και μεγάλο γλέντι στις πλατείες

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Κεντρική Πλατεία Σοχού

11:30 – 13:00 – Παραδοσιακοί Χοροί

Με τη συνοδεία της ορχήστρας Bronza Banda

13:30 – 18:00 – «Ο Γάμος της Αράπκας»

Παραδοσιακή παρωδία γάμου με δρώμενα σε διάφορα σημεία του χωριού, κεράσματα και μουσικές με χάλκινα, ζουρνάδες και νταούλια.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Κεντρική Πλατεία Σοχού

11:00 – 12:30 – Παραδοσιακοί χοροί από τοπικούς και φιλοξενούμενους συλλόγους

12:30 – 13:30 – Φασολάδα & σαρακοστιανά εδέσματα

13:30 «Προστάβανι» – Το έθιμο της συγχώρεσης

Παραδοσιακές προσφορές και τελετουργικά έθιμα

14:30 – Λαογραφικά δρώμενα («Αράπηδες», «Μπάμπιντεν») και συμμετοχή συλλόγων & μαθητών

15:00 – Παρουσίαση Κουδουνοφόρων «Μέριου»

Μικρά και Μεγάλα Καρναβάλια αναβιώνουν το εμβληματικό διονυσιακό έθιμο του Σοχού με προβιές και κουδούνια, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα εξαγνισμού και αναγέννησης της φύσης.